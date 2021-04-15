На YouTube появился первый трейлер фильма режиссера Клима Шипенко («Холоп», «Салют-7») под названием «Декабрь». Ранее его представляли как «нуар» о последних днях Сергея Есенина. Главную роль играет Александр Петров.



В ролике поэт падает со сцены на руки толпы, сидит с пистолетом в ванне, участвует в перестрелке среди берез и сидит в комнате за столом с выпечкой под падающим сверху снегом.