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Стрельба, паровоз и круассаны под снегом. Вышел трейлер фильма «Декабрь» с Александром Петровым

Создатели «нуара» о смерти Сергея Есенина показали первый тизер

На YouTube появился первый трейлер фильма режиссера Клима Шипенко («Холоп», «Салют-7») под названием «Декабрь». Ранее его представляли как «нуар» о последних днях Сергея Есенина. Главную роль играет Александр Петров.

В ролике поэт падает со сцены на руки толпы, сидит с пистолетом в ванне, участвует в перестрелке среди берез и сидит в комнате за столом с выпечкой под падающим сверху снегом.

«На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из Страны Советов, — описывают сценарий фильма на сервисе Start. — Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути».

Авторами сценария стали сам Клим Шипенко и его отец Алексей Шипенко.

В картине помимо Петрова снялись Сергей Гилев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко, Мария Валешная, Кирилл Нагиев, Софья Карпунина и другие.

Ранее сообщалось, что картину ждут на экранах в конце 2021-го — начале 2022 года.

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