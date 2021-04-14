На майские РЖД выведет «Орлана» на путь между Петрозаводском и Сортавалой, из Петербурга полетят дополнительные «Ласточки»

Для туристов, желающих насладиться природой Карелии в майские праздники, ОАО «РЖД» добавил поезда.
Как сообщили 14 апреля в пресс-службе перевозчика, в период с 1 по 9 мая рельсовый автобус «Орлан» соединит Петрозаводск и Сортавалу, между Санкт-Петербургом и горным парком «Рускеала» будет курсировать дополнительный поезд «Ласточка», а дополнительный ретропоезд «Рускеальский экспресс» будет доставлять пассажиров из Сортавалы в Рускеалу и обратно.
В компании отметили, что все составы отличаются повышенным уровнем комфортности.