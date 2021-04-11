Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит в Донбасс военного атташе США в Киеве Бриттани Стюарт. Пост с критикой американки опубликован в Faceboook Захаровой 11 апреля.
Она обращает внимание, что Стюарт посетила памятник убитому боевику «Правого сектора» (запрещен на территории РФ). На плече у военного атташе Захарова заметила шеврон «Украина или смерть». Правда, российский дипломат не стала вспоминать о том, что крайне похожий лозунг — «Православие или смерть» (а иногда и «Россия или смерть») использовали и по другую сторону границы — с ним даже появлялись фотографии некоторых депутатов Госдумы РФ, например Виталия Милонова. Отметим, лозунг признан экстремистским на территории РФ.
«Вот так американские, канадские и другие натовские военные выстраивают отношения с украинскими радикалами и неонацистами, носителями традиций коллаборационистов, соучастников Холокоста. Ничего нового в тактике НАТО нет. После 1945 г. нацисты и их пособники были в массовом порядке рекрутированы ЦРУ. Теперь пришли на Украину за новым подкреплением. Адская карусель», — подытожила Мария Захарова.
Отметим, военный атташе Бриттани Стюарт посетила Донбасс 9 апреля, в пятницу.