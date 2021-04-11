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Мария Захарова заметила «адскую карусель» на Украине: НАТО рекрутирует неонацистов

В МИД РФ заявили, что атташе США в Донбассе общалась с неонацистами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит в Донбасс военного атташе США в Киеве Бриттани Стюарт. Пост с критикой американки опубликован в Faceboook Захаровой 11 апреля.

Она обращает внимание, что Стюарт посетила памятник убитому боевику «Правого сектора» (запрещен на территории РФ). На плече у военного атташе Захарова заметила шеврон «Украина или смерть». Правда, российский дипломат не стала вспоминать о том, что крайне похожий лозунг — «Православие или смерть» (а иногда и «Россия или смерть») использовали и по другую сторону границы — с ним даже появлялись фотографии некоторых депутатов Госдумы РФ, например Виталия Милонова. Отметим, лозунг признан экстремистским на территории РФ.

«Вот так американские, канадские и другие натовские военные выстраивают отношения с украинскими радикалами и неонацистами, носителями традиций коллаборационистов, соучастников Холокоста. Ничего нового в тактике НАТО нет. После 1945 г. нацисты и их пособники были в массовом порядке рекрутированы ЦРУ. Теперь пришли на Украину за новым подкреплением. Адская карусель», — подытожила Мария Захарова.

Отметим, военный атташе Бриттани Стюарт посетила Донбасс 9 апреля, в пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (19)

Агроном аэродрома
Маша, не тарапися, выборы Владимира Владимировича ещё не этой осенью. Рано рэйтинх поднимать.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Глобальные банкиры вкладывают громадные деньги, чтобы славяне убивали друг друга, что позволяет списывать громадные деньги и наваривать сверхприбыли.
Аналогично ,как в Украину сегодня, они вваливали деньги в нацистскую Германию ,только до войны в милитаризацию, а после проигрыша войны в промышленную революцию.
Woodruff Shnibbll
Она как нюхнет - такое видит, что пелевин обзавидуется.
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