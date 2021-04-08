Беспросвет и прекрасная Россия будущего

О сути изменений СМИ писали не раз. Однако все-таки надо напомнить, о чем речь. Если кратко и неутомительно, то следует выделить три пункта. Во-первых, просветительскую деятельность осуществляют госорганы и уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять физлица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, но лишь при «соблюдении требований». Требований данного закона и еще каких-то, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ. Таковых в задуманном объеме еще нет, но можно не сомневаться — скоро будут!



По идее речь идет о лицензировании просветительства: каждому вещающему, вероятно, понадобится штамп о благонадежности. Своего рода идеологический аусвайс. Плюс от организаторов затребуют массу документов: планы проведения, содержание мероприятий, отчетность о проделанной работе. А также все, что неистощимая фантазия наших бюрократов заполучить возжелает.

О чем говорить, если даже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предвидит возможность такого поворота событий. Принятые изменения, признает она, являются «рамочными» и «их положения можно трактовать по-разному и очень расширительно». И далее председатель заявила: «Соль в том, каким образом нормативные акты расставят все акценты». Почему-то не сомневаюсь — расставят «акценты» так, что у просветителей эта соль в горле застрянет.

Во-вторых, после требования «соблюдения требований» идет широкий перечень из «нельзя». Просветительская деятельность не допускается в целях разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Нельзя также пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.



Что делать твердокаменным марксистам — не представляю! Классовая борьба, класс-гегемон, классы-паразиты, призывы к свержению строя, диктатура пролетариата и все такое… Ладно, это к Геннадию Зюганову и его однопартийцам не относится. Наши коммунисты — ручная партия соглашателей с власть имущими («системная оппозиция»), и даже если кто из них ляпнет по старинке раз-другой что-то из революционной риторики, то те, кому надо, предпочтут такой выпад не заметить.

Самое любопытное в рассматриваемом документе следует далее. Все перечисленные «нельзя» не допускаются «в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ». Государство, таким образом, провозглашает себя носителем непререкаемых знаний о том, что достоверно, а что — нет. И в результате обретает функции верховного жреца.

Мало ли что в Конституции РФ сохранилась статья 13 («Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»), зато в новых формулировках статей 67 и 68 этой идеологии изрядно понапихано. И «вера в Бога» с большой буквы (т. е. единобожие?), и «защита исторической правды», и «государствообразующий народ». Вот в соответствии с этими изменениями Конституции и внедряется контроль за просветительской деятельностью.



Короче говоря, трепещи, историк! Для тебя уже есть расширившаяся статья 354.1 УК РФ. К «реабилитации нацизма» (под которой негласно подразумевается критика сталинизма) добавляется «оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны». Тут не то что просветительской лицензии лишишься, а на зону пойдешь. Кстати, помни, что Сталин, Берия, Абакумов и другие — тоже, формально говоря, ветераны Великой Отечественной войны. И даже ее герои.

Хорошо, с историками все ясно. А как быть с атеистами? Могу я, например, организовать цикл лекций «Атеистические чтения» или нет? Раз Бог (неизвестно, правда, какой, но все же) заявил о себе в Основном законе, то будут ли они истолкованы как «побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ»? Или все же статья 28 остается в силе (право распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними)? Впрочем, лучше спросите об этом членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Они вам много про это право порасскажут.



Интересно, а какое наказание придумают тем, кто все эти официальные домогательства пошлет туда, куда обычно в России посылают? Вот взял и без спроса разместил свои лекции на Youtube? Или так же инициативно какую-то публичную дискуссию в общественном пространстве организовал? Да мало ли какие проекты такого рода все время затеваются! Полагаю, что, как минимум, изобретут очередную статью КоАП с астрономическими штрафами. И не исключено, что в УК появится вторая «дадинская статья»: за неоднократное нарушение административной нормы.

Наконец, не забудем и о третьем пункте. На оказание образовательных услуг иностранными гражданами вузам придется получать заключение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Ладно, какой-нибудь зарубежный астроном! А вдруг историк-иностранец скажет про нас что-то не больно в русло казенной догматики укладывающееся?

В истории России было нечто очень похожее на нынешнее гонение на просвещение. Революционный 1848 год очень разволновал жандарма Европы в лице Николая I. И было решено не допустить вольнодумство внутрь империи. Его источник связали с университетами, и в результате в каждом число студентов было сокращено до 300. Исключение было сделано только для заведений с медицинскими факультетами. Даже министр просвещения Сергей Уваров (тот самый, что «православие, самодержавие, народность») пытался робко протестовать, но был уволен. На его место назначили князя Ширинского-Шихматова, который упразднил кафедры философии. В отношении последней он прославился знаменитым афоризмом (сегодня сказали бы — мемом): «Польза от нее сомнительна, а вред весьма возможен». Преподавание логики и психологии было поручено профессорам богословия. Заграничные командировки преподавателей запрещены.



В этой связи замечу, что в современной нам России многое предстоит сделать. До идеала еще далеко. В то же время стараемся, однако. Наверное, все ради «прекрасной России будущего». И чем она «прекраснее», тем шире прореха на человечестве.

Андрей Заостровцев

