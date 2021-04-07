На востоке Чехии местный житель в рамках оружейной амнистии рассказал полиции, что у него есть танк Т-34 розового цвета и самоходная артиллерийская установка SD-100. Об этом 7 апреля сообщается в Twitter чешской полиции.
Když jsme točili video ke zbraňové amnestii, ve kterém jsme použili nadsázku v podobě odevzdaného tanku, tak jsme netušili, že tím inspirujeme veřejnost. Další z odevzdaných "perliček" - samohybné dělo SD-100 a Tank T 34/85. #policiepp pic.twitter.com/5qjbFRD4FH— Policie ČR (@PolicieCZ) April 7, 2021
«Подобное вооружение этот мужчина держал у себя легально с 1990-х годов, но сомневался, что оно является достаточно охолощенным и не может быть использовано для стрельбы, поэтому предложил вниманию полиции. Наши эксперты внимательно осмотрели и танк, и самоходку и пришли к заключению, что они недостаточно деактивированы в соответствии с действующими правилами. Поэтому оба были переведены из категории "безопасный материал" в категорию "запрещенное вооружение"», — пояснила представитель полиции Ива Кормошова.
При этом все вооружение все равно оставили владельцу, который пообещал «довести их деактивацию до правовой нормы».