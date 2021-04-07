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В Чехии местный житель сдал полиции розовый танк и артиллерийскую установку. Но вооружение решили оставить владельцу

У жителя Чехии нашли розовый танк Т-34

На востоке Чехии местный житель в рамках оружейной амнистии рассказал полиции, что у него есть танк Т-34 розового цвета и самоходная артиллерийская установка SD-100. Об этом 7 апреля сообщается в Twitter чешской полиции.

«Подобное вооружение этот мужчина держал у себя легально с 1990-х годов, но сомневался, что оно является достаточно охолощенным и не может быть использовано для стрельбы, поэтому предложил вниманию полиции. Наши эксперты внимательно осмотрели и танк, и самоходку и пришли к заключению, что они недостаточно деактивированы в соответствии с действующими правилами. Поэтому оба были переведены из категории "безопасный материал" в категорию "запрещенное вооружение"», — пояснила представитель полиции Ива Кормошова.

При этом все вооружение все равно оставили владельцу, который пообещал «довести их деактивацию до правовой нормы».

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