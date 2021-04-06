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Таксист из Петербурга лишился рассудка в церкви и раскидал поминальные записки

После дебоша в церкви петербуржец уехал в психбольницу

Клиентка «Яндекс.Такси» уснула в машине, пока ехала в пункт назначения, а проснулась рядом с церковью. Водитель, подключённый к сервису, устроил в храме дебош.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, накануне ночью в отдел полиции по Тосненскому району Ленобласти поступило сообщение о неадекватном мужчине, который ломится в церковь города Любань. Приехавшие на место сотрудники МВД забрали 27-летнего мужчину и 19-летнюю девушку.

В отделе последняя пояснила, что её отец купил дом в Любани, вечером 4 апреля они перевозили вещи. Для этого мужчина вызвал «Яндекс.Такси» в Колпино. На адрес приехал чёрный «Форд Фьюжн», за рулём которого сидел водитель Александр. Управлял автомобилем он, со слов пассажирки, не слишком адекватно, тем не менее она уснула перед железнодорожным переездом. Проснулась на территории церкви. Водитель, по показаниям сторожа, уже вовсю хулиганил.

Женщина, охранявшая церковь Петра и Павла, рассказала, что около трех ночи 27-летний мужчина сломал навесной замок на воротах и проник на территорию храма, где повредил сигнализационный щит, раскидал поминальные записки, бумажные иконы. Сотрудники полиции нашли в машине такси пневматический пистолет. Из отдела водитель сервиса был госпитализирован в Ульяновскую психиатрическую больницу. Выяснилось, что ранее он был судим по «наркотической» 228 статье УК РФ.

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Комментарии (8)

265838731
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыpe 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.....
Boris_93*1
Просто таксист вспомнил фразу " религия - опиум народа " и решил что именно в конфессиональном здании он обрящет искомое :)) Не нашёл и от расстройства разбушевался
blackcatwhitecat
Пассажирке очень повезло
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