Таксист из Петербурга лишился рассудка в церкви и раскидал поминальные записки

Клиентка «Яндекс.Такси» уснула в машине, пока ехала в пункт назначения, а проснулась рядом с церковью. Водитель, подключённый к сервису, устроил в храме дебош.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, накануне ночью в отдел полиции по Тосненскому району Ленобласти поступило сообщение о неадекватном мужчине, который ломится в церковь города Любань. Приехавшие на место сотрудники МВД забрали 27-летнего мужчину и 19-летнюю девушку.

В отделе последняя пояснила, что её отец купил дом в Любани, вечером 4 апреля они перевозили вещи. Для этого мужчина вызвал «Яндекс.Такси» в Колпино. На адрес приехал чёрный «Форд Фьюжн», за рулём которого сидел водитель Александр. Управлял автомобилем он, со слов пассажирки, не слишком адекватно, тем не менее она уснула перед железнодорожным переездом. Проснулась на территории церкви. Водитель, по показаниям сторожа, уже вовсю хулиганил.