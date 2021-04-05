Под крышкой гроба. Суд не принял кладбищенскую фальсификацию

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Московский районный суд вернул 1 апреля прокурору обвинительное заключение в отношении специализирующегося на похоронном праве петербургского юриста Александра Лашера. Ему вменяют фальсификацию доказательств по административному делу (часть 1 статьи 303 УК).



Это очень редкая статья. Как сообщила Объединенная пресс-служба городских судов, в 2020 году по ней в Петербурге вынесено всего 4 приговора.

Как сказали в пресс-службе, дело возвращено из-за нарушений, допущенных при составлении обвинительного соглашения. Это случилось спустя год после поступления дела в суд — в день, когда предполагались прения и приговор.



Приобщение к материалам процесса сфальсифицированного, по мнению прокурора, документа произошло в марте 2018 года в Санкт-Петербургском городском суде. Рассматривался спор между Александром Лашером и Смольным, где юрист пытался оспорить нормы правительственного «Положения об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге».

Предыстория такова. 16 января 2016 года в 16 часов крематорий отправил в последний путь 45-летнюю петербурженку. Услугу заказала ритуальной компании ООО «Похоронная служба» Бориса Гладилина дочь покойной. Тело доставили в крематорий, а за два часа до предания его огню представители «Похоронной службы» вместе с Александром Лашером прибыли на Новое Колпинское кладбище. Приехали рабочие с лопатами, катафалк с гробом и потребовали впустить их, чтобы самостоятельно провести все необходимые манипуляции.

На Новом Колпинском кладбище работает ООО «Ритуал» Романа Васильева. Его сотрудники предсказуемо прогнали процессию, ведь пресловутое положение разрешает проводить погребения на городских кладбищах лишь тем компаниям, которые и обслуживают их; для этого надо иметь договор с подведомственным городскому Комитету по промышленной политике ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». У «Похоронной службы» такого договора не было.



Примерно полгода спустя Александр Лашер от имени компании обратился в Санкт-Петербургский городской суд с требованием отменить пункты «Положения об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге», запрещающие хоронить на кладбищах всем желающим.

Всё выглядит так, будто к воротам Нового Колпинского кладбища приехал катафалк с пустым гробом — просто для того, что инсценировать событие, опираясь на которое «Похоронная служба» смогла обратиться в суд. Такого мнения придерживается следствие. Предположить, что процессию не пустят на территорию кладбища, было не сложно.

Судья решил, что работники «Ритуала» были правы, когда прогнали коллег из «Похоронной службы». Решение в конце 2018 года вступило в законную силу. Право любого желающего приехать на городское кладбище, вырыть там могилу и произвести захоронение законодательством не предусмотрено. В феврале 2021-го областная ритуальная компания «БИС» добилась постановления Верховного суда РФ об обратном, но на момент разбирательств ничего такого не было.



В июне 2019 года возник логичный вопрос: а что же было в гробу? Так появилось уголовное дело в отношении Лашера.

«Моя задача — юридическое сопровождение «Похоронной службы». Мы боремся с монополизацией кладбищенских услуг и ждали повод для обращения в суд, чтобы попытаться отменить нормативный акт, эти услуги регламентирующий. Когда агент «Похоронной службы» Алексей Горшков сказал, что есть клиент, желающий похоронить покойную родственницу на кладбище, мы поехали туда — работники ритуальной компании, чтобы произвести захоронение, я, чтобы задокументировать возможный отказ. Но в гроб я, простите, не заглядывал…», — такова позиция Александра Лашера.

На скамью подсудимых юриста привел не гроб с загадочным содержимым. В ходе борьбы с правительственным положением потребовался документ, подтверждающий законность самой попытки «Похоронной службы» организовать погребение. Его, как и полагается, подписала дочь покойной.

У документа этого сложная судьба. Агент компании Алексей Горшков получил его только в ноябре 2016 года. Дочь подписала не глядя; Горшков, видимо, тоже не глядя, передал её Александру Лашеру (как следует из показаний последнего). В итоге подписанное заявление к материалам дела приобщил юрист, действовавший по доверенности от Лашера. Но паспортные данные девушки изменились — и в суде оказался документ со ссылкой на не существовавший в момент похорон паспорт.



В 2017 году агент «Похоронной службы» Алексей Горшков умер и принять участие в следственных действиях не смог. Александра Лашера обвинили в фальсификации доказательств в суде.

Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»

