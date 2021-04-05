Редкое дело о фальсификации доказательств по иску к правительству Петербурга через год судебного следствия вернули прокуратуре

Сторона обвинения попросила назад дело о фальсификации доказательств, чтобы устранить огрехи следствия. Предприниматель, который пытался оспорить монополию ритуальных компаний на кладбищах и последний год ходит в суд в качестве фигуранта, на затягивание своего процесса не настроен.
О возврате прокурору уголовного дела, обвиняемым по которому проходит Александр Лашер, объединённая пресс-служба судов сообщила 5 апреля. Материалы с апреля прошлого года рассматривает Московский районный суд, спустя почти год государственный обвинитель заявила ходатайство об их возврате.
Сторона обвинения указала на нарушения закона, с которыми составлено обвинительное заключение, и на огрехи на стадии досудебного производства. Так, были нарушены сроки предварительного следствия, соответственно, не было оснований для дальнейшего расследования, в том числе привлечения Лашера в качестве обвиняемого.
Материалы с обвинительным заключением, которое составил следователь, сразу ушли в прокуратуру, минуя обязательное согласование с руководителем следственного органа.
Дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 303 УК (фальсификация доказательств), возбуждено в июле 2019 года. Лашера в качестве обвиняемого привлекли в январе 2020 года, при этом, как обратил внимание суд, никто не отменил постановление от октября 2019 года, в котором действия на тот момент неустановленного лица квалифицируют по статье 327 УК — фальсификация документов, которая предусматривает более тяжёлое наказание. Там же отмечено, что признаков преступления по статье 303 УК в действиях в том числе Лашера нет. Оба постановления составил один и тот же следователь.
«Таким образом, должностным лицом приняты взаимоисключающие решения в отношении одного и того же лица», — уточнили в пресс-службе.
Суд постановил вернуть дело прокурору Московского района для устранения препятствий к его рассмотрению. Подсудимый и его адвокат возражали, ссылаясь на то, что судебное следствие длится почти год.
«Фонтанка» рассказывала предысторию появления Александра Лашера на скамье подсудимых. Предприниматель пытался оспорить городские нормативные акты и добиться, чтобы хоронить умерших могла любая компания, которую клиенты выберут по прейскуранту. По версии следствия, преодолеть вето на свободную конкуренцию ритуальных компаний на городских кладбищах Лашер пытался с помощью фальсификации доказательств. В иске ему отказали, Верховный суд позднее оставил решение в силе.