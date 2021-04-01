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Петербургские экоактивисты сообщили о возможном разливе мазута в Парголово. Ухудшить ситуацию может весна

Заброшенные хранилища нефтепродуктов нашли на севере Петербурга

Активисты обнаружили заброшенные резервуары с нефтепродуктами недалеко от железнодорожной станции Парголово, которые в период весенних паводков могут представлять угрозу для окружающей среды.

О находке, сделанной в Выборгском районе Петербурга, «Фонтанке» сообщили в общественной организации «Зелёный фронт».

«Экологи проинспектировали полосу отвода железной дороги и выявили заглубленные хранилища нефтепродуктов. Ёмкости были накрыты плёнкой, очевидно, предназначенной для исключения попадания внутрь атмосферных осадков. Однако в некоторых местах полотно плёнки было повреждено и продавлено снежными массами», — говорится в письме, поступившем в редакцию издания 1 апреля.

Фото: Экологическая общественная организация «Зеленый фронт»
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По словам активистов, фотографии, свидетельствующие о следах возможного разлива похожей на мазут жидкости, ещё прошлым летом им присылали местные жители. Весенний выезд на место полностью подтвердил эту информацию. «В период половодья нефтепродукты вытекают в ближайшую канаву, находящуюся в двух метрах от заброшенного хранилища», — добавили в «Зелёном фронте». Там также сообщили, что для установления собственника резервуаров представители организации обратилась в транспортную прокуратуру и МЧС.

Фото: Экологическая общественная организация «Зеленый фронт»
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«Фонтанка» попросила прокомментировать сообщение активистов у комитета по природопользованию Петербурга.

«В мобильную экологическую дежурную службу комитета обращений о загрязнении территории нефтепродуктами в районе ж/д станции Парголово не поступало. Вместе с этим в связи с поступившей из СМИ информации на предполагаемое место загрязнения направлена подведомственная комитету экологическая аварийная служба «Экострой» для оценки обстановки», — сообщили изданию в ведомстве.

Экологическая общественная организация «Зеленый фронт»

Ранее петербуржцы пожаловались на мусор на льду Невы в районе Свердловской набережной. Спустя сутки бытовые отходы в реке исчезли вместе со льдом.

Фото: Экологическая общественная организация «Зеленый фронт»
Фото: Экологическая общественная организация «Зеленый фронт»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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Кот-обормот, сектор 7, паел павел и ламер-это одно и тоже лицо! Просто,кому не лень, проанализируйте тексты! Время выхода, тематику и и повторность! Девчонки и ребята не ведитесь, пока не знаю зачем ему ему это нужно, но вы сами догадливые! Сейчас начнут рассказывать про половую ориентацию, либо про проблемы с психикой! Да, Бориска?
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