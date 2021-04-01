О находке, сделанной в Выборгском районе Петербурга, «Фонтанке» сообщили в общественной организации «Зелёный фронт».
«Экологи проинспектировали полосу отвода железной дороги и выявили заглубленные хранилища нефтепродуктов. Ёмкости были накрыты плёнкой, очевидно, предназначенной для исключения попадания внутрь атмосферных осадков. Однако в некоторых местах полотно плёнки было повреждено и продавлено снежными массами», — говорится в письме, поступившем в редакцию издания 1 апреля.
По словам активистов, фотографии, свидетельствующие о следах возможного разлива похожей на мазут жидкости, ещё прошлым летом им присылали местные жители. Весенний выезд на место полностью подтвердил эту информацию. «В период половодья нефтепродукты вытекают в ближайшую канаву, находящуюся в двух метрах от заброшенного хранилища», — добавили в «Зелёном фронте». Там также сообщили, что для установления собственника резервуаров представители организации обратилась в транспортную прокуратуру и МЧС.
«Фонтанка» попросила прокомментировать сообщение активистов у комитета по природопользованию Петербурга.
«В мобильную экологическую дежурную службу комитета обращений о загрязнении территории нефтепродуктами в районе ж/д станции Парголово не поступало. Вместе с этим в связи с поступившей из СМИ информации на предполагаемое место загрязнения направлена подведомственная комитету экологическая аварийная служба «Экострой» для оценки обстановки», — сообщили изданию в ведомстве.
Экологическая общественная организация «Зеленый фронт»
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