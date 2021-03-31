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Неве не дали превратиться в Ганг. Мусор уничтожен вместе со льдом

Специалисты убрали самое замусоренное место на главной петербургской реке

Участок Невы в районе дома № 64 на Свердловской набережной очистили от мусора. Об этом 31 марта «Фонтанке» сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

«Специалисты ГУП «Экострой» осуществили уборку акватории реки Невы в районе дома № 64 по Свердловской набережной. Всего было собрано порядка 6 м3 наплавного мусора», — сообщили изданию в ведомстве.

Судя по снимкам, вместе с бытовыми отходами с поверхности реки также исчез лёд. Но тут, скорее всего, уже постаралась плюсовая температура.

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Ранее на замусоренный участок городской акватории в Красногвардейском районе обратили внимание петербуржцы, опубликовав его фотографии в соцсетях.

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Комментарии (3)

aaignat
Он утонуль?
07A
Как вам не стыдно, Ганг священная река, вода из нее лечит! Из Невы без последствий не попьешь! Не будь навальненком, читай что нибудь кроме азбуки! :)))
Dmm
"Неве не дали превратиться в Ганг. Мусор уничтожен вмест0 со льдом"

не будь пригожинцем - читай ... азбуку :-)))
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