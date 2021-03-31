Участок Невы в районе дома № 64 на Свердловской набережной очистили от мусора. Об этом 31 марта «Фонтанке» сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.



«Специалисты ГУП «Экострой» осуществили уборку акватории реки Невы в районе дома № 64 по Свердловской набережной. Всего было собрано порядка 6 м3 наплавного мусора», — сообщили изданию в ведомстве.



Судя по снимкам, вместе с бытовыми отходами с поверхности реки также исчез лёд. Но тут, скорее всего, уже постаралась плюсовая температура.