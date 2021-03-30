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Петербуржцы показали, как Нева превращается в Ганг. По реке вместе с талым льдом поплыл мусор

В Петербурге нашли самый замусоренный участок Невы

Жители города обратили внимание на мусор, скопившийся у берега Невы в Красногвардейском районе Петербурга. Фотографии появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 30 марта.

Как сообщили очевидцы, мусорные кучи лежат на льду в районе дома № 64 на Свердловской набережной. Как видно на снимках, это бытовые отходы, среди которых пластик, покрышки и даже фиолетовая дверь. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу комитета по природопользованию.

Ранее о начале генеральной уборки в городе сообщил Комблаг. По данным ведомства, за прошлую неделю с петербургских улиц вывезли 1,1 тысячи кубометров мусора и 1,26 тысячи тонн смёта. С приходом плюсовой температуры с дорог и тротуаров также начали смывать накопившуюся за зиму грязь.

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Комментарии (4)

263836471
И что же комитет по природопользованию?
Piter Russo
Запретить надо пластик, вернуться к стеклотаре.
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