Жители города обратили внимание на мусор, скопившийся у берега Невы в Красногвардейском районе Петербурга. Фотографии появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 30 марта.
Как сообщили очевидцы, мусорные кучи лежат на льду в районе дома № 64 на Свердловской набережной. Как видно на снимках, это бытовые отходы, среди которых пластик, покрышки и даже фиолетовая дверь. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу комитета по природопользованию.
Ранее о начале генеральной уборки в городе сообщил Комблаг. По данным ведомства, за прошлую неделю с петербургских улиц вывезли 1,1 тысячи кубометров мусора и 1,26 тысячи тонн смёта. С приходом плюсовой температуры с дорог и тротуаров также начали смывать накопившуюся за зиму грязь.