Жители города обратили внимание на мусор, скопившийся у берега Невы в Красногвардейском районе Петербурга. Фотографии появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 30 марта.



Как сообщили очевидцы, мусорные кучи лежат на льду в районе дома № 64 на Свердловской набережной. Как видно на снимках, это бытовые отходы, среди которых пластик, покрышки и даже фиолетовая дверь. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу комитета по природопользованию.