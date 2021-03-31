FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Законопроект о ЗНОП прошел второе чтение в парламенте. Муринский парк возвращают, Интернационалистов не потеряет гектар

Парламент Петербурга принял законопроект о зеленых насаждениях во втором чтении

Заксобрание Петербурга на заседании 31 марта приняло во втором чтении законопроект о зеленых насаждениях, рассмотрев более полутора сотен поправок. В ЗНОП вернули гектар парка Интернационалистов, а в Малиновке спикер парламента пообещал православную застройку.

Ко второму чтению было подано 177 поправок. Основную часть голосовали пакетами: один профильная комиссия по городскому хозяйству рекомендовала принять, другой — отклонить, часть поправок рассматривались по отдельности.

В ЗНОП возвращаются участки Муринского парка, в том числе тот, который Смольный ранее отдал по застройку второй очередью спорткомплекса «Нова Арена», а также «зеленый» статус получает Ржевский лесопарк.

Миновала угроза потери почти гектара территории парка Интернационалистов в Купчино, который Смольный хотел забрать для реконструкции и расширения Южного шоссе, рекреационный статус получает территория у памятника ДОТ №204, где купчинские активисты мечтают создать мемориальный комплекс оборонительного рубежа «Ижора» и где ранее просили оставить место под храмовую стройку.

Депутаты отказались включить в ЗНОП парк Малиновка в Красногвардейском районе, где спикер ЗакСа пообещал строительство храма, сквер в Кузнечном переулке, где планировали построить новое здание музея Достоевского, участок на пересечении улиц Новгородская и Кирочная (под некий объект ГО и ЧС).

Ранее «Фонтанка» подробно писала, где на карте Петербурга прибавится и убавится зелени. Парламент города проголосовал в соответствии с рекомендациями комиссии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний