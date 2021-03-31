Законопроект о ЗНОП прошел второе чтение в парламенте. Муринский парк возвращают, Интернационалистов не потеряет гектар

Заксобрание Петербурга на заседании 31 марта приняло во втором чтении законопроект о зеленых насаждениях, рассмотрев более полутора сотен поправок. В ЗНОП вернули гектар парка Интернационалистов, а в Малиновке спикер парламента пообещал православную застройку.



Ко второму чтению было подано 177 поправок. Основную часть голосовали пакетами: один профильная комиссия по городскому хозяйству рекомендовала принять, другой — отклонить, часть поправок рассматривались по отдельности.

В ЗНОП возвращаются участки Муринского парка, в том числе тот, который Смольный ранее отдал по застройку второй очередью спорткомплекса «Нова Арена», а также «зеленый» статус получает Ржевский лесопарк.