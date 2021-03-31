Законопроект о ЗНОП прошел второе чтение в парламенте. Муринский парк возвращают, Интернационалистов не потеряет гектар

Заксобрание Петербурга на заседании 31 марта приняло во втором чтении законопроект о зеленых насаждениях, рассмотрев более полутора сотен поправок. В ЗНОП вернули гектар парка Интернационалистов, а в Малиновке спикер парламента пообещал православную застройку.
Ко второму чтению было подано 177 поправок. Основную часть голосовали пакетами: один профильная комиссия по городскому хозяйству рекомендовала принять, другой — отклонить, часть поправок рассматривались по отдельности.
В ЗНОП возвращаются участки Муринского парка, в том числе тот, который Смольный ранее отдал по застройку второй очередью спорткомплекса «Нова Арена», а также «зеленый» статус получает Ржевский лесопарк.
Миновала угроза потери почти гектара территории парка Интернационалистов в Купчино, который Смольный хотел забрать для реконструкции и расширения Южного шоссе, рекреационный статус получает территория у памятника ДОТ №204, где купчинские активисты мечтают создать мемориальный комплекс оборонительного рубежа «Ижора» и где ранее просили оставить место под храмовую стройку.
Депутаты отказались включить в ЗНОП парк Малиновка в Красногвардейском районе, где спикер ЗакСа пообещал строительство храма, сквер в Кузнечном переулке, где планировали построить новое здание музея Достоевского, участок на пересечении улиц Новгородская и Кирочная (под некий объект ГО и ЧС).
Ранее «Фонтанка» подробно писала, где на карте Петербурга прибавится и убавится зелени. Парламент города проголосовал в соответствии с рекомендациями комиссии.