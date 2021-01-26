У парка Интернационалистов появился шанс избежать «обрезки». Депутаты предложили его не сокращать ради расширения Южного шоссе

Парламентская комиссия по городскому хозяйству Петербурга подала ко второму чтению поправку в законопроект о зеленых насаждениях общего пользования, которая предлагает сохранить парк Интернационалистов в его нынешних границах. Об этом «Фонтанке» 26 января рассказал глава муниципального образования № 72 Павел Швец.



«Получили из ЗакСа ответ на обращение муниципального совета по Южному шоссе. Комиссия по городскому хозяйству согласилась с нашими аргументами и подала поправку, направленную на отмену корректировки границ парка Интернационалистов», — пояснил он.

