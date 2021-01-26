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У парка Интернационалистов появился шанс избежать «обрезки». Депутаты предложили его не сокращать ради расширения Южного шоссе

Парламентская комиссия по городскому хозяйству Петербурга подала ко второму чтению поправку в законопроект о зеленых насаждениях общего пользования, которая предлагает сохранить парк Интернационалистов в его нынешних границах. Об этом «Фонтанке» 26 января рассказал глава муниципального образования № 72 Павел Швец.

«Получили из ЗакСа ответ на обращение муниципального совета по Южному шоссе. Комиссия по городскому хозяйству согласилась с нашими аргументами и подала поправку, направленную на отмену корректировки границ парка Интернационалистов», — пояснил он.

Парк мог лишиться почти гектара из-за проекта реконструкции и расширения Южного шоссе, хотя изначально рассматривались и более щадящие зеленую зону варианты. Сокращение парка Смольный начал осуществлять в рамках законопроекта о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП).

В первом чтении инициативу, которая включает объемный пакет разнообразных правок границ зеленых зон, парламент одобрил 23 декабря.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Danik
Кто вообще подписывал документы разрешающие строительство домов там? Чьи подписи стоят под этими документами? Кто разрешал ввод этих домов? Построить квартал между двух парков! Кому это пришло в голову? Почему у властей нет ответственности, а есть только широкие карманы! Почему они правят, как хозяева? Они приглашенные управляющие - менеджеры, ответственные перед городом, горожанами, государством! Когда они начнут это понимать и помнить, тогда в стране будет порядок!
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