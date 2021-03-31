FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Внедорожник Explorer на Типанова наподдал такси, срубил ограждение и растопырил колеса

«Форд» столкнулся с такси, сломал забор и собрал пробку в Петербурге

Авария с участием такси и внедорожника затруднила движение в Московском районе Петербурга утром 31 марта.

Еще один SUV и легковая не поделили перекресток в Красносельском районе.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на улице Типанова, перед перекрестком с проспектом Космонавтов, Ford Explorer прилетел сзади в Hyundai «Яндекс.Такси». От удара легковую отбросило в крайний правый ряд, развернув при этом на 180 градусов. Внедорожник же вылетел на разделительный тротуар и снес там несколько секций металлического ограждения и знак, остановившись в светофоре.

О пострадавших не сообщается. У «Форда» от такого торможения вывернуло в разные стороны оба передних колеса. По данным «Яндекс.Пробок», движение по Типанова затруднено от проспекта Юрия Гагарина.

ПоделитьсяПоделиться

В целом в Петербурге сейчас 4 балла. В утренний час пик максимальная загруженность городских дорог составила 6 баллов — это на 1 балл ниже, чем накануне, и обычный показатель для среды. Наиболее загруженными были Московское шоссе, Московский проспект, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект в сторону центра, там наблюдалось 7 баллов.

На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого проезду мешали столкнувшиеся Volkswagen Polo и Toyota RAV4. Как сообщает очевидец Михаил, водитель хетчбэка при левом повороте не уступил кроссоверу.

А на улице Бутлерова, у дома 14, лоб в лоб столкнулись Nissan Juke и Volkswagen Polo, пишет Руслан. О пострадавших не сообщается, но, как видно на кадрах очевидцев, на месте работали машины скорой и реанимации.

Крупнейшие пробки этого утра собрались:

  • в 8:24 на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков — 10,9 км от Центральной улицы до Якорной улицы;
  • в 9:00 на проспекте Энгельса — 4,6 км, от проспекта Луначарского до 8-го Верхнего переулка;
  • в 9:16 на Российском путепроводе и Индустриальном проспекте — 4,3 км от улицы Латышских Стрелков до шоссе Революции;
  • в 8:32 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
  • в 8:44 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AGP
Подскажите, кто в теме: "Форд" тоже диагноз? И как быть с "Ниссаном" и "полуседаном"? Совсем запутался 🤔
265115746
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо.
260559331
Типанова у нас уже вКрасносельское районе. А Гарькавого видимо теперь в Московском ? Повесьте Фъ корреспондентам большую карту в видном месте. С разделениями на районы. Будут учить корры названия улиц правильно и районы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний