Еще один SUV и легковая не поделили перекресток в Красносельском районе.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на улице Типанова, перед перекрестком с проспектом Космонавтов, Ford Explorer прилетел сзади в Hyundai «Яндекс.Такси». От удара легковую отбросило в крайний правый ряд, развернув при этом на 180 градусов. Внедорожник же вылетел на разделительный тротуар и снес там несколько секций металлического ограждения и знак, остановившись в светофоре.
О пострадавших не сообщается. У «Форда» от такого торможения вывернуло в разные стороны оба передних колеса. По данным «Яндекс.Пробок», движение по Типанова затруднено от проспекта Юрия Гагарина.
В целом в Петербурге сейчас 4 балла. В утренний час пик максимальная загруженность городских дорог составила 6 баллов — это на 1 балл ниже, чем накануне, и обычный показатель для среды. Наиболее загруженными были Московское шоссе, Московский проспект, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект в сторону центра, там наблюдалось 7 баллов.
На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого проезду мешали столкнувшиеся Volkswagen Polo и Toyota RAV4. Как сообщает очевидец Михаил, водитель хетчбэка при левом повороте не уступил кроссоверу.
А на улице Бутлерова, у дома 14, лоб в лоб столкнулись Nissan Juke и Volkswagen Polo, пишет Руслан. О пострадавших не сообщается, но, как видно на кадрах очевидцев, на месте работали машины скорой и реанимации.
Крупнейшие пробки этого утра собрались:
- в 8:24 на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков — 10,9 км от Центральной улицы до Якорной улицы;
- в 9:00 на проспекте Энгельса — 4,6 км, от проспекта Луначарского до 8-го Верхнего переулка;
- в 9:16 на Российском путепроводе и Индустриальном проспекте — 4,3 км от улицы Латышских Стрелков до шоссе Революции;
- в 8:32 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
- в 8:44 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста.