Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на улице Типанова, перед перекрестком с проспектом Космонавтов, Ford Explorer прилетел сзади в Hyundai «Яндекс.Такси». От удара легковую отбросило в крайний правый ряд, развернув при этом на 180 градусов. Внедорожник же вылетел на разделительный тротуар и снес там несколько секций металлического ограждения и знак, остановившись в светофоре.

Еще один SUV и легковая не поделили перекресток в Красносельском районе.

О пострадавших не сообщается. У «Форда» от такого торможения вывернуло в разные стороны оба передних колеса. По данным «Яндекс.Пробок», движение по Типанова затруднено от проспекта Юрия Гагарина.

В целом в Петербурге сейчас 4 балла. В утренний час пик максимальная загруженность городских дорог составила 6 баллов — это на 1 балл ниже, чем накануне, и обычный показатель для среды. Наиболее загруженными были Московское шоссе, Московский проспект, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект в сторону центра, там наблюдалось 7 баллов.

На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого проезду мешали столкнувшиеся Volkswagen Polo и Toyota RAV4. Как сообщает очевидец Михаил, водитель хетчбэка при левом повороте не уступил кроссоверу.