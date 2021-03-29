Огонь уничтожил 10 эллингов в водно-моторном клубе Петербурга. Пожар локализован

Площадь возгорания составила 450 квадратов. Пламя удалось локализовать к 22:09. Ранг пожара понижен до № 1. «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.



Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, пожар произошёл на территории водно-моторного клуба «Нептун». Сгорели 10 эллингов, огонь катера не задел, так как они находились на берегу.

Сообщение о возгорании в эллинге на Морской улице в Ломоносове поступило в МЧС в 20:19. Пожару присвоили ранг № 1БИС «Волна» (угроза взрыва). Из здания сотрудники МЧС вынесли пять баллонов с пропаном.