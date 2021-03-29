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Огонь уничтожил 10 эллингов в водно-моторном клубе Петербурга. Пожар локализован

В Петербурге во время пожара в водно-моторном клубе «Нептун» сгорели 10 эллингов

Спасатели локализовали возгорание на территории водно-моторного клуба в Ломоносове. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга 29 марта.

Площадь возгорания составила 450 квадратов. Пламя удалось локализовать к 22:09. Ранг пожара понижен до № 1. «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, пожар произошёл на территории водно-моторного клуба «Нептун». Сгорели 10 эллингов, огонь катера не задел, так как они находились на берегу.

Сообщение о возгорании в эллинге на Морской улице в Ломоносове поступило в МЧС в 20:19. Пожару присвоили ранг № 1БИС «Волна» (угроза взрыва). Из здания сотрудники МЧС вынесли пять баллонов с пропаном.

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