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В Петербурге загорелся эллинг. Сильный ветер с залива мешает пожарным

Из горящего эллинга в Петербурге вынесли полсотни баллонов с пропаном

Огонь охватил эллинг в Петродворцовом районе Петербурга вечером 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании на Морской улице в Ломоносове поступило в 20.19. Пламя заняло 250 квадратов в эллинге.

Пожару присвоен ранг №1БИС Волна (угроза взрыва). Из здания сотрудники МЧС вынесли пять 50 литровых пропановых баллонов.

Из-за сильного ветра есть угроза распространения огня на соседние здания. К тушению привлекли 8 единиц техники и 33 человека личного состава.

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