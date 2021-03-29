Огонь охватил эллинг в Петродворцовом районе Петербурга вечером 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.
Сообщение о возгорании в двухэтажном здании на Морской улице в Ломоносове поступило в 20.19. Пламя заняло 250 квадратов в эллинге.
Пожару присвоен ранг №1БИС Волна (угроза взрыва). Из здания сотрудники МЧС вынесли пять 50 литровых пропановых баллонов.
Из-за сильного ветра есть угроза распространения огня на соседние здания. К тушению привлекли 8 единиц техники и 33 человека личного состава.