О промежуточных результатах расследования СК отчитался 29 марта. За неделю после трагедии следователи пришли к выводу, что Смирнов самостоятельно изменил маршрут по Хибинам.

Дом детского творчества Приморского района, отправляя детей в Мурманскую область, утвердил девятидневный лыжный поход по равнинной местности возле Хибин, без подъема в предгорье и горный массив. Руководителем группы назначили Смирнова, занимающего должность педагога дополнительного образования. «Фонтанка» выяснила, как выглядел утвержденный для группы Смирнова маршрут. 21–22 марта она должна была обойти по лесу северо-западную часть Хибин, включающую гору Маннепахк.

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Следствие считает, что на третий день похода Смирнов решил сэкономить время и срезать путь, не доходя до лесистой местности. Измененный маршрут пролегал по предгорьям. Около пяти вечера группа пришла на западный отрог Маннепахка. Ориентировочное место схода лавины мы указали стрелкой.

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По версии следствия, на вершине отрога группа разделилась. В первом эшелоне спускались Юрий Голованов и шестеро детей, включая Настю. Смирнов и семеро ребят оставались на вершине.

Голованов прокладывал лыжню, он ушел слегка вперед на поиск места для лагеря. СК считает, что спускавшаяся с отрога Настя сама подрезала лавину.

«Не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противлавинной экипировкой, начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель под завалом», — заявили в СК Мурманской области.

Длина лавины составила 250 метров, ширина — 50 метров, глубина покрова — полтора метра.



По мнению СК, Сергей Смирнов пренебрег массивными снежными образованиями, которые угрожали срывом.

«Один из сопровождающих обращал внимание обвиняемого на опасность схода снежных масс, однако он указанные предупреждения самонадеянно проигнорировал», — заявили в СК Мурманской области.

Вторым руководителем группы был Юрий Голованов. В разговоре с «Фонтанкой» он не упоминал вероятность схода лавины. Для группы отрог представлялся безопасным, так как перед переходом 22 марта представители МЧС не предупреждали о лавинной опасности, сообщив о благоприятном прогнозе.

Бывший педагог дома детского творчества Кировска Александр Васильев много лет совершал восхождения на Маннепахк и участвовал с подопечными в местных соревнованиях «Хибиниада».

«Никаких экстремально сложных склонов на горе нет, — сказал он «Фонтанке». — Не могу думать за Смирнова, но вполне допускаю, что он отклонился от маршрута из погодных обстоятельств. В лесу мог быть «пухляк» — глубокий мягкий снег, по которому трудно идти на лыжах. Возможно, руководитель предполагал, что выше зоны леса он попадет на фирновые поля — так называется покрытая жестким снегом территория. Фирн начинается выше зоны леса».



Сотрудники дома детского творчества Приморского района еще до выводов следствия рассказывали «Фонтанке», что Смирнов изменил маршрут, оценив состояние снежного покрова в лесу.

«Фонтанка» публикует снимок склона отрога Маннепахка, на котором сошла лавина. Фотография сделана через несколько дней после трагедии. На снимке видна слоистость снежного покрова.

Фото: Дмитрий Макаров Поделиться Поделиться







По словам Александра Васильева, в этом сезоне в Хибинах очень сложная обстановка.

«Шли сильные снегопады, потом начались перепады температур. Снег сходит в самых неожиданных местах, — говорит он. — То, что произошло на Маннепахке, — трагическая случайность».

По данным следствия, смерть Насти наступила за 8–10 часов до прихода медиков. Коллеги Смирнова скептически относятся к этой информации.

Медики дошли до Маннепахка около 7 утра 23 марта. По официальным данным, смерть девочки, следовательно, наступила около 21:00–23:00. «Фонтанка» располагает свидетельствами нескольких человек, которые уверяют, что прибывавшие постепенно на гору сотрудники МЧС подтверждали пульс и дыхание Насти много позже официального времени смерти. Первая группа спасателей из Мончегорска подошла около часа ночи — девочка была жива. После трех утра подоспели спасатели из Кировска во главе с начальником Мурманского арктического аварийно-спасательного центра Юрием Надеждиным. Он тоже подтвердил наличие пульса и дыхания, связался с руководством и настоял на необходимости вызвать вертолет к Маннепахку. Медики, которые пешком дошли до горы, около получаса проводили реанимационные мероприятия и смерть Насти зафиксировали около 7:40 утра.



Гибель школьницы расследуется по статье 238 УК — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». СК берет у свидетелей подписку о неразглашении, объясняя это наличием среди них несовершеннолетних. Сергей Смирнов отправлен в СИЗО. Он не признает вину и будет обжаловать свой арест.

