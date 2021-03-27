В субботу, 27 марта, в городе Всеволожске Ленинградской области прошёл согласованный митинг дольщиков компании «Петрострой», сообщает 47 news.
По примерным оценкам одной из участниц акции, более 100 человек вышли на улицу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Однако из официальных лиц никто не присутствовал. Представитель застройщика признался, что у компании объём долгов превышает стоимость ликвидного имущества, и потому достроить начатое без сторонней помощи не представляется возможным.
Судя по фотографиям, лозунги были стандартные для подобных мероприятий: «Ипотека есть — квартиры нет», «Нам нужны квартиры в этой жизни», «Мы устали ждать».