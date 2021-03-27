FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Дольщики «Петростроя» не испугались Центра «Э» и вышли с плакатами

Во Всеволожске дольщики «Петростроя» требуют справедливости

В субботу, 27 марта, в городе Всеволожске Ленинградской области прошёл согласованный митинг дольщиков компании «Петрострой», сообщает 47 news.

По примерным оценкам одной из участниц акции, более 100 человек вышли на улицу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Однако из официальных лиц никто не присутствовал. Представитель застройщика признался, что у компании объём долгов превышает стоимость ликвидного имущества, и потому достроить начатое без сторонней помощи не представляется возможным.

ПоделитьсяПоделиться

Судя по фотографиям, лозунги были стандартные для подобных мероприятий: «Ипотека есть — квартиры нет», «Нам нужны квартиры в этой жизни», «Мы устали ждать».

Дольщиков у «Петростроя» — 6272, из-за их обмана возбуждено уголовное дело. Их настолько много, что Центр «Э» взял эту массу людей на карандаш. В прошлые выходные директор и совладелец «Петростроя» Дмитрий Ипатов собрался на отдых в Занзибар. Ему предъявлено обвинение, но суд решил не применять к нему никаких мер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Nationalverrater_2
спекулянт = это слово недобитых совков. Был договор ? Был. Получатель бабла по договору обязан дать покупателю - чего тот у него покупает. Кинул покупателя , кто бы он не был : работяга, манагер, пенс, лох, олигарх, терпила и пр - отвечай. Дармоедов в мантиях , космонавтов, лампасников , золотротцев и прочей мордатых захребетников - миллионы . Как нужно ботану в 5 утра дверь выломать за перепостик, или картинку - эта кодла - тут как тут, а закон и права покупателя защитить - нетути их
sektor7
Правильно подавайте информацию:
В субботу, 27 марта, в городе Всеволожске Ленинградской области прошло согласованное собрание инвесторов компании «Петрострой» по факту распределения дивидендов
Yelda
Дольщики - это инвесторы. В большинстве случаев на этапе стройки покупают недвижимость инвесторы-спекулянты. В любой инвестиции есть риск потерять вложения. Так что товарищи не нойте, это был ваш осознанный выбор.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний