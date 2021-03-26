Чем заняться 26 — 28 марта: блокбастер в «Манеже», ночь в театре и российский след в «Гарри Поттере»

Фото: предоставлено БТК Поделиться Поделиться







В этот уик-энд на пару часов перенеситесь в Палестину, по-новому взгляните на жизнь Сергея Кирова, послушайте дискуссии о мире будущего и искусственном интеллекте, сходите на взрослый спектакль в Большом театре кукол или на новый мультфильм от японской анимационной студии, выпустившей «Унесённых призраками».

Актуальное

«Манеж» превратился в театр скульптур

До 16 мая, 12+

Межмузейный блокбастер «(НЕ)ПОДВИЖНОСТЬ. Русская классическая скульптура от Ф. И. Шубина до А. Т. Матвеева» открылся в «Манеже». Пять пространств знаменитых петербургских театров, полтора десятка звучащих опер и скульптуры, играющие свои роли, — на экспозиции посетителей ждёт картинка, равной которой в эти дни нет на выставках в Петербурге. «Звучащее» путешествие, где главные герои — произведения искусства из главных музеев и заповедников, поставил режиссёр Василий Бархатов. «Фонтанка» уже оценила.



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В театре поют о неизвестной России

26 — 27 марта, 19:00, 16+

В Камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ опера» в этот уик-энд впервые показывают спектакль Юрия Александрова «Я другой такой страны не знаю, где так…». В основу театральной фантазии вошли циклы «Из еврейской народной поэзии» Дмитрия Шостаковича и «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина. Речь на сцене пойдёт о самых важных моментах российской истории.



Фото: Санктъ-Петербургъ Опера театр | Санкт-Петербург / vk.com Поделиться Поделиться







Чувственность обнажают в «Эрарте»

С 26 марта до 25 июля, 18+

Французский художник Филипп Шангти, который представлял княжество Андорра на 58-й Венецианской биеннале, этой весной выставляется в «Эрарте». Показывая в одном кадре женщин, деньги и дорогие вещи, автор, как уверяют кураторы, предлагает зрителям «залезть в шкуру тех, у кого, по общепринятым стандартам, жизнь удалась».



Фото: скриншот с официального сайта музея современного искусства «Эрарта» Поделиться Поделиться







Музейные «премьеры»

Стереоскоп перенесёт в Палестину прошлого

До 20 апреля, 6+

Репортажи фотографа Бруно Гентшеля со Святой земли, где он работал с 1895-го по 1899 год, выставили в Музее истории религии. Зрители увидят не привычные фотографии, а их более ранний аналог — стереоизображения, которые кажутся объёмными из-за наложения двух кадров друг на друга. Каждый такой кадр окружили отрывками воспоминаний современников Гентшеля о путешествиях в Палестину. Помимо прочего на выставке «В окулярах стереоскопа» экспонируется одна из моделей стереоскопа конца XIX века: посетители могут воспользоваться шлемом виртуальной реальности и «погрузиться» в объёмное изображение, как и было задумано автором.



Фото: с официального сайта Музея истории религии Поделиться Поделиться







Акварельную «жизнь» покажет художник

26 марта, 15:00, 12+

В Музее-квартире А. А. Блока открывается выставка «Акварельные созвучия» петербургского художника Петра Семёнова. На открытии автор сам представит свои картины и расскажет о мотивах и жанрах. Чаще всего акварелист рисует натюрморты, предпочитая называть их не «живописью быта», а «тихой жизнью» с множеством деталей.

История поколений — в Соляном

До 25 июня, 6+

Музей обороны и блокады Ленинграда выставляет мемориальные вещи и блокадные дневники трех поколений семьи ученого, путешественника, вице-председателя Императорского российского географического общества Петра Семёнова-Тян-Шанского. В осажденном городе умерли его сыновья, советский энтомолог Андрей Семёнов-Тян-Шанский и известный статистик, написавший фундаментальные работы по районированию, Вениамин Семёнов-Тян-Шанский. Его сын, не желая, чтобы того хоронили в братской могиле, сколотил «гроб» из письменного стола учёного. Отрывки воспоминаний членов известной семьи озвучили артисты Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого.



День рождения Кирова отметят с музыкой

27 и 28 марта, 13:00, 15:00, 12+

Серию специальных экскурсий в этот уик-энд запускает Музей С. М. Кирова. В мемориальной квартире руководителя ленинградской парторганизации в честь 135-летия со дня его рождения на маршруте «В гостях у вождя» посетителям расскажут о привычках и гастрономических предпочтениях советской элиты, праздниках и подарках. В залах включат патефонные записи с любимой музыкой Сергея Кирова и кинохронику 1930-х годов.

Лекции и встречи

Толстая — на связи с читателями 28 марта, 19:00, 12+

Автор романа «Кысь», сборника рассказов «Любишь-не любишь», соведущая «Школы злословия», писательница Татьяна Толстая приезжает в Петербург, чтобы встретиться с читателями и ответить на все их вопросы. Вечер пройдёт в концертном зале «У Финляндского».

Быков найдёт российское в «Гарри Поттере»

26 марта, 19:30, 18+

Хотя московский лекторий «Прямая речь» и перешёл преимущественно в офлайн режим, об иногородних слушателях он не забывает и проводит трансляции встреч в сети. На этих выходных на площадке с лекцией исключительно для взрослых выступает писатель Дмитрий Быков. Он собирается рассказать о «Гарри Поттере», найти у Роулинг пересечения с современной российской историей и даже «вычислить» реального человека, удивительно похожего на профессора прорицания Сивиллу Трелони.



Фото: tookapic / pixabay.com Поделиться Поделиться







«Кстати» покажет мир будущего

27 марта, 13:00 — 20:30, 12+

В Люмьер-холле в этот уик-энд проходит большой фестиваль науки «Кстати: что происходит?» со свободным входом. Пространство разделят на три блока и обсудят климат, биотехнологии и умные машины будущего. Среди спикеров — Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Иван Дрокин, научный директор стартапа по созданию искусственного интеллекта, выявляющего рак лёгких, и автор подкаста «Просветимся!» Иван Ямщиков.



Любителям театра

Молодежный театр приютит на ночь 27 марта, 23:00, — 28 марта, 01:00, 16+ Танцевальные номера, российская и зарубежная музыка, произведения Саши Чёрного, Аркадия Аверченко, Виктора Драгунского, Евгения Гришковца и других будут звучать в зрительском фойе Большой сцены Молодёжного театра на Фонтанке до часу ночи 28 марта. Выступать перед зрителями в нестандартное время, с 23.00, артисты стажёрской группы решили в честь Всемирного дня театра в субботу. Присутствующие могут присоединиться к ещё одной тематической акции и принести с собой вешалку.



Режиссёры выходят в онлайн

До 26 апреля, 19:00, 16+

В Большом театре кукол проходит онлайн-фестиваль «БТК.Generation», во время которого студенты режиссёрской мастерской Руслана Кудашова и продюсеры-стажёры ставят собственные спектакли. 26 марта в группе «ВКонтакте» появится запись «Сказки о мёртвой царевне», 27 марта — «Сказки о потерянном времени», а на следующий день — «Кровавой свадьбы». Взрослая премьера — у Большого театра кукол

26 и 28 марта, 18+

Ну а на Камерной сцене БТК — премьера: создавая моноспектакль «Похороните меня за плинтусом», режиссёр Роман Бокланов (до этого поставивший в БТК спектакль о приёмном родительстве «Меня удочерила горилла») взял за основу одноимённую автобиографическую повесть Павла Санаева. Историю о мальчике, которого каждый день рвут на части мать и бабушка, перед зрителями исполнит актёр Максим Морозов.

Фото: предоставлено БТК Поделиться Поделиться







Границы свободы обозначат в хореографии

26 марта, 19:00, 16+

В Александринском театре продолжается программа «Новый танец на Новой сцене». В программе — хореографический спектакль Константина Кейхеля на музыку Фредерика Ржевски «Крот». Кейхель — педагог современного танца в Академии танца Бориса Эйфмана, постановщик одноактного балета «Времена года» 2018 года на музыку Александра Глазунова в Мариинском театре. Центральная тема «Крота» — человеческая свобода и её потеря в стремительно развивающемся, зависимом от технологий мире. «Мы попробуем исследовать человеческие ограничения и наш потенциал для их преодоления», — обещает хореограф.



Концерты в городе

Леонид Фёдоров погрузит в транс

26 марта, 19:00, 16+

Лидер группы «АукцЫон» Леонид Фёдоров даёт сольный концерт в клубе Opera Concert Club. На сцене он даст «мастер-класс по одновременной игре в музыку, поэзию, высокое безумие и ритуальный транс». Какие именно композиции будут исполнены — неизвестно, но, как намекают организаторы, среди них может найтись место для нескольких композиций с прошлогоднего альбома группы «АукцЫон» «Мечты».

В ностальгию погрузит Pompeya

27 марта, 20:00, 16+

В клубе «Морзе» выступает бэнд Pompeya, с 2006 года выпускающий синглы в стиле диско и фанка 1970-х, инди и попа 1980-х и 1990-х годов. На концерте прозвучат лучшие хиты разных лет, а также новинки из последнего альбома «Bingo», вышедшего в 2020 году.



«Добраночь» сыграет музыку мира

27 марта, 20:00, 16+

Оркестр «Добраночь» в канун иудейского праздника Песах играет в баре «Бекицер» на улице Рубинштейна. Гостям предложат плясать под ритмы еврейской, русской, балканской и цыганской музыки, на которой как раз и специализируются исполнители, и почувствовать максимальное освобождение. Вход свободный.

«ПилОт» устроит двойной день рождения

26 — 27 марта, 20:00, 16+

В честь своего дня рождения группа «ПилОт» сыграет два концерта в петербургском «Космонавте». Илья Черт и его команда решили не ограничиваться одним вечером, чтобы отпраздновать смогли абсолютно все. В программе — лучшее из 24-летней истории коллектива.

На экране

Годзилла и Конг встретятся в схватке

С 25 марта, 16+

В кино выходит фантастический боевик «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда. Два монстра устраивают грандиозную схватку, а учёные пытаются понять, почему титаны так взъелись друг на друга. Главные роли исполнили Александр Скарсгард из «Большой маленькой лжи», звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Ребекка Холл, знакомая зрителю по «Престижу».



Звёзды почувствуют «Поступь хаоса»

С 25 марта, 16+

На далёкой планете, колонизированной землянами, живут одни мужчины, которые слышат мысли друг друга и не могут отключиться от этого «шума». Таков синопсис ещё одной прокатной новинки — «Поступи хаоса» режиссёра Дага Лаймана. Для главного героя всё поменяется, когда он встретит девушку-чужестранку, чей разум для него закрыт. Главные роли в экранизации фантастической книги Патрика Несса исполнили Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома»), Дэйзи Ридли («Звёздные войны: пробуждение силы», «Звёздные войны: Последние джедаи», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»). В главного злодея перевоплотился Мадс Миккельсен («Ганнибал»).

Ghibli выпускает новый мультфильм

С 25 марта, 6+

Студия Ghibli, в разное время выпустившая «Унесённых призраками», «Моего соседа Тоторо» и «Принцессу Мононоке», осваивает новые технологии и выпускает в прокат первый мультфильм, отрисованный на компьютере с применением 3D-графики, — «Ая и ведьма». Режиссёром истории о сиротке, которую решает удочерить загадочная женщина, стал Горо Миядзаки — автор «Сказаний Земноморья» и «Со склонов Кокурико», старший сын Хаяо Миядзаки.



Шварценеггер опять вспомнит всё

26 марта, 20:40, 18+

«Иноекино» выпускает в прокат отреставрированную версию научно-фантастического фильма Пола Верховена «Вспомнить всё» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. В пятницу вечером научно-фантастическую картину зрителям в «Авроре» представит кинокритик Михаил Трофименков. Показ пройдёт на английском с русскими субтитрами.

Классика хорроров — в оригинале

27 марта, 21:00, 18+

В оригинале на этих выходных получится посмотреть и «Сияние» Стэнли Кубрика. Пожалуй, самую известную экранизацию романа Стивена Кинга в «Авроре» покажут в субботу вечером.



Док включит машину времени в честь праздника

28 марта, 16:00, 12+

В воскресенье в том же кинотеатре на Невском проспекте идёт «Назад в будущее» 1985 года. Первую часть трилогии Роберта Земекиса показывают в честь 35-летия фильма.

На «Ленфильме» — лучший дебютант «Кинотавра»

26 марта, 20:15, 16+

Обладателя премии «Кинотавра» 2020 года за лучший дебют — ленту «Маша», снятую сценаристкой «Большого» Анастасией Пальчиковой, — представляют на «Ленфильме». Картину про 1990-е и девочку, которая растёт в окружении ребят, которых боится весь город, после показа получится обсудить с самой Пальчиковой. Модератор встречи — кинокритик Константин Шавловский.

Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться





