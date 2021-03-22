Кинг-Конг сразится с Годзиллой во всех кинотеатрах

Djnyana 25 Мар 2021 в 02:08 25 Мар 2021 в 02:08

Это не честно, я ожидал.. прочитать в это время что-нить другое и.. вдруг вижу, - ненастоящее! Не помню как зовут настоящего Профессионала, по-моему, - я вспомнил! Александру Шеромову верните! (красным Фонтанка подчёркивает мне фамилию, но я же ведь не помню, да и себя Фонтанка красным подчёркивает!) Впрочем, хотел много хорошего про Детей сказать, но.. ведь Фонтанка.., такая Фонтанка!.. Тут же начнут кричать: про Детей не нужно говорить, нужно.. - Их делать! И всё такое как начнётся, так и - не остановить! ) Размышляя в таком ключе, я начинаю хоть чуток понимать Библейское: "Будьте ка Дети"! ) Ночь, 2 часа, я считал возможным для себя не ввязываться ни во что и, просто - выспаться! И - не прокатывает) Господи, верни людям России - Память! Научи их помнить Себя в Детстве! Научи их.. - краснеть, когда они лгут! Разучи их, пожалуйста, быть злобными и мстительными! ) Ведь, не веря ни в себя ни в людей, они превращаются в... - Чудовищ, в очень страшных.. - Чудовищ!