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Кинг-Конг сразится с Годзиллой во всех кинотеатрах

С 25 марта в кинотеатрах начнут показывать «Годзиллу против Конга» — очередной кроссовер двух культовых монстров массовой культуры. Кажется, должно получиться что-то большее, чем просто встреча двух эффектных громил. Во всяком случае, сценарий сочинил дуэт опытных мастеров — Терри Россио и Майкла Догерти, один работал над «Пиратами Карибского моря», другой переносил на экран «Людей Икс». Режиссер проекту достался тоже удачный — Адам Вингард, мастер эффектных и немного декадентских ужастиков вроде «Азбуки смерти» и «Тетради смерти».

Фото: скриншот трейлера 
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Согласно синопсису, Годзилла и Кинг-Конг встречаются случайно, во время транспортировки легендарного чудо-примата на место его происхождения. И встреча оборачивается неожиданным противостоянием: людям остается только гадать, с чего вдруг великаны друг на друга так взъелись.

Актерская команда собралась что надо: ученых, наблюдающих за схваткой монстров, сыграли продолжатель скандинавской актерской династии, нордический красавец Александр Скарсгард, суперзвезда «Очень странных дел» юная Милли Бобби Браун и британская дива Ребекка Холл.

Так что все шансы выйти за рамки обычного зрелища-аттракциона у фильма есть — а как именно создателям удастся сделать «Годзиллу» чем-то большим, пока что можно только догадываться.

12+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера 

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Комментарии (6)

veteran78
Киношник с компьютером это обезьяна с гранатой.
Danik
След против Морских дьяволов. Российский вариант кино бессмысленности!
Djnyana
Это не честно, я ожидал.. прочитать в это время что-нить другое и.. вдруг вижу, - ненастоящее! Не помню как зовут настоящего Профессионала, по-моему, - я вспомнил! Александру Шеромову верните! (красным Фонтанка подчёркивает мне фамилию, но я же ведь не помню, да и себя Фонтанка красным подчёркивает!) Впрочем, хотел много хорошего про Детей сказать, но.. ведь Фонтанка.., такая Фонтанка!.. Тут же начнут кричать: про Детей не нужно говорить, нужно.. - Их делать! И всё такое как начнётся, так и - не остановить! ) Размышляя в таком ключе, я начинаю хоть чуток понимать Библейское: "Будьте ка Дети"! ) Ночь, 2 часа, я считал возможным для себя не ввязываться ни во что и, просто - выспаться! И - не прокатывает) Господи, верни людям России - Память! Научи их помнить Себя в Детстве! Научи их.. - краснеть, когда они лгут! Разучи их, пожалуйста, быть злобными и мстительными! ) Ведь, не веря ни в себя ни в людей, они превращаются в... - Чудовищ, в очень страшных.. - Чудовищ!
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