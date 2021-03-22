Кинг-Конг сразится с Годзиллой во всех кинотеатрах

С 25 марта в кинотеатрах начнут показывать «Годзиллу против Конга» — очередной кроссовер двух культовых монстров массовой культуры. Кажется, должно получиться что-то большее, чем просто встреча двух эффектных громил. Во всяком случае, сценарий сочинил дуэт опытных мастеров — Терри Россио и Майкла Догерти, один работал над «Пиратами Карибского моря», другой переносил на экран «Людей Икс». Режиссер проекту достался тоже удачный — Адам Вингард, мастер эффектных и немного декадентских ужастиков вроде «Азбуки смерти» и «Тетради смерти».
Согласно синопсису, Годзилла и Кинг-Конг встречаются случайно, во время транспортировки легендарного чудо-примата на место его происхождения. И встреча оборачивается неожиданным противостоянием: людям остается только гадать, с чего вдруг великаны друг на друга так взъелись.
Актерская команда собралась что надо: ученых, наблюдающих за схваткой монстров, сыграли продолжатель скандинавской актерской династии, нордический красавец Александр Скарсгард, суперзвезда «Очень странных дел» юная Милли Бобби Браун и британская дива Ребекка Холл.
Так что все шансы выйти за рамки обычного зрелища-аттракциона у фильма есть — а как именно создателям удастся сделать «Годзиллу» чем-то большим, пока что можно только догадываться.
12+
Иван Чувиляев