Дмитрий Быков расскажет о Гарри Поттере только для взрослых

«Приходите, только детей оставьте дома», — анонсировал Дмитрий Быков свои предстоящие 22 и 26 марта в «Прямой речи» лекции. «Мы не хотим вовлекать несовершеннолетних в обсуждение главных проблем современной жизни», — добавил Дмитрий Львович, имея в виду, что сага Роулинг — как раз о главных проблемах. Будет трансляция. 18+
Хотя лекция «18+», само ее название — как из уроков школьной литературы: «Гарри Поттер как современный герой». Быков уже рассматривал «Гарри Поттера» с точки зрения Евангелия. И была лекция «Гарри Поттер и холодная война». И была лекция для родителей с подростками, чтобы по-взрослому обсудить, «как выглядит сегодня Волан-де-Морт». Но, видимо, нынешняя встреча совсем не для детских ушей. Быков считает, что у Роулинг получилась книга на все времена, что писательница непременно получит Нобелевку, и что сама сага несомненно описывает современность и предсказывает, что будет дальше. И неважно, что (как предполагает Быков) Роулинг — как профессор прорицания Сивилла Трелони: не очень понимает, что говорит. «Мы — понимаем». Причем писатель намерен интерпретировать в терминах Роулинг не просто историю, а современную российскую историю.
Присоединиться к трансляции можно 22 марта, можно 26 марта (начало в 19:30), можно оба дня: на лекциях наверняка будут разные вопросы и, соответственно, они получатся разными. Подробности на сайте «Прямой речи».
Александра Шеромова