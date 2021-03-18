Дмитрий Быков расскажет о Гарри Поттере только для взрослых

Хотя лекция «18+», само ее название — как из уроков школьной литературы: «Гарри Поттер как современный герой». Быков уже рассматривал «Гарри Поттера» с точки зрения Евангелия. И была лекция «Гарри Поттер и холодная война». И была лекция для родителей с подростками, чтобы по-взрослому обсудить, «как выглядит сегодня Волан-де-Морт». Но, видимо, нынешняя встреча совсем не для детских ушей. Быков считает, что у Роулинг получилась книга на все времена, что писательница непременно получит Нобелевку, и что сама сага несомненно описывает современность и предсказывает, что будет дальше. И неважно, что (как предполагает Быков) Роулинг — как профессор прорицания Сивилла Трелони: не очень понимает, что говорит. «Мы — понимаем». Причем писатель намерен интерпретировать в терминах Роулинг не просто историю, а современную российскую историю.

