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Леонид Федоров покажет высокое безумие и ритуальный транс на концерте в Петербурге

Не прошло и месяца, как Петербург вместе с «АукцЫоном» отметил юбилей Олега Гаркуши. Теперь пришел черед сольного концерта Леонида Федорова — он пройдет 26 марта в клубе «Опера» (16+).

Фото: Dmitry Rozhkov, wikipedia.org
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Описание мероприятия в соцсетях интригует: «Сольный концерт Леонида Федорова — это всегда сеанс одновременной игры в музыку, поэзию, высокое безумие, ритуальный транс». Полагаем, особо преданных поклонников такими оборотами не удивить, а вот остальных, вероятно, привлечет шанс увидеть и безумие, и транс в рамках одного концерта.

Какие именно песни будут исполнены — как обычно, неизвестно, но организаторы намекают, что, помимо всего прочего, прозвучат и несколько композиций с прошлогоднего альбома группы «АукцЫон» «Мечты». Предположим, что не обойдется и без новинок от сольного Федорова — в начале года музыкант выпустил альбом на стихи Уильяма Блейка. Пластинка получилась внушительная, на 18 композиций, так что наверняка что-то из классика будет исполнено вживую.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: Dmitry Rozhkov, wikipedia.org

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