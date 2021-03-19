Театр начнется с вешалки, которую вы принесете с собой. Молодежный на Фонтанке объявил акцию

Молодежный театр на Фонтанке объявил о сборе вешалок. Принести пластиковые или деревянные плечики на площадку может любой желающий: подарки горожан используют в гардеробе для зрителей и в костюмерных.



Как 19 марта говорится на сайте комитета по культуре Петербурга, акцию «В театр — с вешалкой!» решили провести ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.



Бокс для вешалок установят в кассе Молодежного театра на Фонтанке в здании Большой сцены. Им можно будет воспользоваться с 12:00 по 20:00 с 20 по 28 марта.

