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Театр начнется с вешалки, которую вы принесете с собой. Молодежный на Фонтанке объявил акцию

Молодежный театр на Фонтанке объявил о сборе вешалок. Принести пластиковые или деревянные плечики на площадку может любой желающий: подарки горожан используют в гардеробе для зрителей и в костюмерных.

Как 19 марта говорится на сайте комитета по культуре Петербурга, акцию «В театр — с вешалкой!» решили провести ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

Бокс для вешалок установят в кассе Молодежного театра на Фонтанке в здании Большой сцены. Им можно будет воспользоваться с 12:00 по 20:00 с 20 по 28 марта.

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