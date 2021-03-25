FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +5
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

БТК представит спектакль «Похороните меня за плинтусом»

26 и 28 марта на Малой сцене Большого театра кукол состоится премьера постановки «Похороните меня за плинтусом» по роману Павла Санаева. Эскиз спектакля был представлен на недавнем фестивале «БТК-generation», и оказался настолько успешным, что его решили доработать и ввести в репертуар театра.

Фото: Андрей Суханов, фото предоставлено театром
ПоделитьсяПоделиться

Режиссер Роман Бокланов и актер Максим Морозов рассказывают об одной семье, в которой самые близкие родственники проявляют невиданную жестокость друг к другу, лишь бы завоевать любовь мальчика: маленький Саша Савельев живет с бабушкой и дедушкой, и бабушка не позволяет его маме видеться с ним. Роли бабушки, мамы, дедушки и других героев выполняют различные предметы: гитара, флакон духов, матрешка, оловянный солдатик и так далее. Актер Морозов работает с объектами виртуозно, рассказывая печальную, полную отчаяния и страха историю, в которой, конечно же, будут и проигравшие, и победители. Но любая победа оказывается двойственной, так как выигравшая сторона тоже несет потери.

Начало в 19:00.

18+

Наталия Эфендиева

Фото: Андрей Суханов, фото предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Djnyana
Если есть, кто посмотрел, подскажите, пожалуйста, стоит ли смотреть? Я просто честно не знаю, говорят, уже правда слишком давно, там - тема Детская задета! А я - не в курсе! )
Djnyana
Говорят, был Фильм, и кто-то оценил фильм высоко.. Этой Трагедии я точно не понимаю, никогда не хороните себя за Плинтусом! ) Поступайте, как.. - Настоящие, Сражайтесь с Плинтусом! Бог мне подсказывает - не у всех на это есть возможности!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний