БТК представит спектакль «Похороните меня за плинтусом»

26 и 28 марта на Малой сцене Большого театра кукол состоится премьера постановки «Похороните меня за плинтусом» по роману Павла Санаева. Эскиз спектакля был представлен на недавнем фестивале «БТК-generation», и оказался настолько успешным, что его решили доработать и ввести в репертуар театра.
Режиссер Роман Бокланов и актер Максим Морозов рассказывают об одной семье, в которой самые близкие родственники проявляют невиданную жестокость друг к другу, лишь бы завоевать любовь мальчика: маленький Саша Савельев живет с бабушкой и дедушкой, и бабушка не позволяет его маме видеться с ним. Роли бабушки, мамы, дедушки и других героев выполняют различные предметы: гитара, флакон духов, матрешка, оловянный солдатик и так далее. Актер Морозов работает с объектами виртуозно, рассказывая печальную, полную отчаяния и страха историю, в которой, конечно же, будут и проигравшие, и победители. Но любая победа оказывается двойственной, так как выигравшая сторона тоже несет потери.
Начало в 19:00.
18+
Наталия Эфендиева