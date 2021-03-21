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Пескоразбрасыватель в Петербурге перевернул такси, которое до этого обидело другого водителя

Список аварий, случившихся в Петербурге во время сильного снегопада, пополнило впечатляющее ДТП на севере Петербурга.

На Литовской улице ночью пескоразбрасыватель перевернул такси компании «Ситимобил», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, два пассажира такси получили серьёзные травмы.

Подписчик группы Сергей рассказывает, что видел это такси за несколько минут до ДТП и сам попал в аварию из-за него. Таксист якобы проскочил на красный свет и не пропустил «Фольксваген Туарег», которым управлял Сергей. В «Туареге» был ребёнок. Сергей увернулся от столкновения, но влетел в бордюр. Он успел запомнить машину обидчика и после своего ДТП отправился в ГИБДД.

«Приехал в ГАИ, они сказали, что его нашли и показали фото, я и поехал туда. Он стоял рядом с машиной с сотрудниками ДПС, они увозили его на медэкспертизу. Самое обидное, сказали, что я ничего не получу, так как столкновения нет, типа нужно было в него лупить, а раз вы улетели в бордюр, то теперь это ваши проблемы, — рассказывает Сергей. — 29 марта пойдём к дознавателю, посмотрим, что скажут. Звонил и писал в сам «Ситимобил», так им вообще на все это [наплевать]».

Таксист был без единой царапины, но глаза еле открыты, будто что-то принял или сильно сонный, отмечает Сергей.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Вечером и ночью в Петербурге шёл снегопад, сегодня он может продолжиться. Уборочные службы работают в усиленном режиме, но на дорогах всё равно каша, много аварий, например на КАД глухой ночью столкнулись 11 машин.

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Комментарии (4)

263836471
Санитар дорога просто - и песок разбрасывает, и опасные машины выбивает...
Alex000
Ахах, вот это в карму прилетело, так прилетело.
кто-то страшный
Так они сутками летают. Раз с таксистом ехал, он постоянно подруливал на встречку, но тут же словно одёргивался. Сказал, третьи сутки за рулем, вообще не спал. При этом речь быстрая была, но малоосмысленная - точно угашенный. И сколько таких вокруг?
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