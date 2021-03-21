Подписчик группы Сергей рассказывает, что видел это такси за несколько минут до ДТП и сам попал в аварию из-за него. Таксист якобы проскочил на красный свет и не пропустил «Фольксваген Туарег», которым управлял Сергей. В «Туареге» был ребёнок. Сергей увернулся от столкновения, но влетел в бордюр. Он успел запомнить машину обидчика и после своего ДТП отправился в ГИБДД.

«Приехал в ГАИ, они сказали, что его нашли и показали фото, я и поехал туда. Он стоял рядом с машиной с сотрудниками ДПС, они увозили его на медэкспертизу. Самое обидное, сказали, что я ничего не получу, так как столкновения нет, типа нужно было в него лупить, а раз вы улетели в бордюр, то теперь это ваши проблемы, — рассказывает Сергей. — 29 марта пойдём к дознавателю, посмотрим, что скажут. Звонил и писал в сам «Ситимобил», так им вообще на все это [наплевать]».



Таксист был без единой царапины, но глаза еле открыты, будто что-то принял или сильно сонный, отмечает Сергей.



Точные обстоятельства ДТП выясняются.



Вечером и ночью в Петербурге шёл снегопад, сегодня он может продолжиться. Уборочные службы работают в усиленном режиме, но на дорогах всё равно каша, много аварий, например на КАД глухой ночью столкнулись 11 машин.

