Список аварий, случившихся в Петербурге во время сильного снегопада, пополнило впечатляющее ДТП на севере Петербурга.
На Литовской улице ночью пескоразбрасыватель перевернул такси компании «Ситимобил», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, два пассажира такси получили серьёзные травмы.
Подписчик группы Сергей рассказывает, что видел это такси за несколько минут до ДТП и сам попал в аварию из-за него. Таксист якобы проскочил на красный свет и не пропустил «Фольксваген Туарег», которым управлял Сергей. В «Туареге» был ребёнок. Сергей увернулся от столкновения, но влетел в бордюр. Он успел запомнить машину обидчика и после своего ДТП отправился в ГИБДД.
«Приехал в ГАИ, они сказали, что его нашли и показали фото, я и поехал туда. Он стоял рядом с машиной с сотрудниками ДПС, они увозили его на медэкспертизу. Самое обидное, сказали, что я ничего не получу, так как столкновения нет, типа нужно было в него лупить, а раз вы улетели в бордюр, то теперь это ваши проблемы, — рассказывает Сергей. — 29 марта пойдём к дознавателю, посмотрим, что скажут. Звонил и писал в сам «Ситимобил», так им вообще на все это [наплевать]».
Таксист был без единой царапины, но глаза еле открыты, будто что-то принял или сильно сонный, отмечает Сергей.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Вечером и ночью в Петербурге шёл снегопад, сегодня он может продолжиться. Уборочные службы работают в усиленном режиме, но на дорогах всё равно каша, много аварий, например на КАД глухой ночью столкнулись 11 машин.