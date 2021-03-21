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Невский и другие улицы Петербурга — в снежной каше, машины едут со скоростью 20–40 км/ч

Петербуржцам повезло, что мощный снегопад обрушился на город в выходные, когда машин на дорогах мало, и большинство горожан сидят дома. Однако тем, кто ездил по городу ночью и утром, пришлось непросто.

Очевидцы рассказывают о многочисленных авариях.

Средняя скорость движения, по словам корреспондентов «Фонтанки», около 40 км/ч, местами до 20 км/ч. Работают дорожные службы. Московский, Лиговский проспекты и некоторые другие улицы залиты реагентами, на Невском проспекте их не заметили, у обочин снежная каша.

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Сложности на дорогах фиксируют и «Яндекс.Пробки». Максимальная загруженность дорог утром (до 10:00) составила 2 балла, что на 1 балл больше, чем обычно. По данным на 10:20, пробки также 2 балла, на 1 выше нормы.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Наиболее загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в обе стороны (5 баллов), Пискарёвский проспект в центр (4 балла). Самые крупные пробки сервис увидел в центре города. Ночью особенно медленно ехали по Садовой, Гончарной, Полтавской улицам, утром — по проспекту Луначарского.

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По прогнозам синоптиков, сегодня в Петербурге снегопад продолжится — такую погоду принёс нам циклон «Отто». «Яндекс» предупреждает, что в ближайшие часы в городе выпадет 7,97% месячной нормы осадков.

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