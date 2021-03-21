Как сообщает 21 марта «Дорожный инспектор» «Вконтакте», вчера около 22:30 на улице Кораблестроителей, 28, по предварительной информации, 25-летний мужчина на «Форде» с иркутскими номерами не справился с управлением и совершил наезд на дерево.
По словам очевидцев, водитель с друзьями отмечал и поехал домой на такси, но после решил зачем-то сесть за руль, отмечает «Дорожный инспектор». Он ехал на высокой скорости, от первого удара на дереве даже остался кусок обшивки двери, и, видимо, не справился с управлением.
Спасатели деблокировали водителя и передали медикам. Он доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.