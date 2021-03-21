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Водитель в Петербурге сменил такси на свою машину. Кусок двери он оставил на дереве

Врачи спасают мужчину, пострадавшего в ДТП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Он допустил роковую ошибку.

Как сообщает 21 марта «Дорожный инспектор» «Вконтакте», вчера около 22:30 на улице Кораблестроителей, 28, по предварительной информации, 25-летний мужчина на «Форде» с иркутскими номерами не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

По словам очевидцев, водитель с друзьями отмечал и поехал домой на такси, но после решил зачем-то сесть за руль, отмечает «Дорожный инспектор». Он ехал на высокой скорости, от первого удара на дереве даже остался кусок обшивки двери, и, видимо, не справился с управлением.

Спасатели деблокировали водителя и передали медикам. Он доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

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Комментарии (4)

Мужской Взгляд
У человека от излишне выпитого может проявиться оголтелая бесшабашность, молодецкая удаль, которая иногда толкает людей совершать необдуманные поступки. Хотелось бы спросить учёных: когда вы придумаете устройство, которое не позволит пьяному сесть за руль?
кто-то страшный
Форд это диагноз.
footballer13
Опять феерические заголовки пошли.
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