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Глухой ночью на КАД Петербурга столкнулись 11 машин. Зачин и пируэты попали на видео

Серия ДТП случилась на КАД Санкт-Петербурга ночью во время сильного снегопада. Дорожники подготовились заранее, но погоду не победить.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 21 марта, около 2 часов на 42-м километре внешнего кольца КАД (в районе съезда на Косыгина и Шафировский проспект, этот участок относится ко Всеволожскому району Ленинградской области) произошло четыре аварии. Их участниками стали в общей сложности 11 легковых автомобилей. В результате ДТП никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.

Очевидцы в группе

https://vk.com/wall-68471405_14794332

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что замес начался с того, что в левой полосе водитель легковушки не справился с управлением и отправил ехавший рядом «Матиз» в отбойник. Позже к ним присоединялись всё новые машины.

Прогноз об ухудшении погодных условий подрядная организация получила заблаговременно. После начала снегопада на расчистку дороги была направлена дорожная техника, патрульная снегоочистка и обработка выполнялись в течение всей ночи. На обработку КАД за минувшие сутки израсходовано 480 тонн соли. В расчистке и противогололедной обработке было занято 39 комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть погрузчиков, четыре трактора, 10 единиц другой техники, 92 человека личного состава обслуживающей дорогу подрядной организации, отметили в Упрдоре.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В Петербурге прошёл мощный снегопад, сегодня он может продолжиться. Сейчас дорожная обстановка в городе сложная. Службы жилищно-коммунального хозяйства работают в усиленном режиме. Внутриквартальные территории убирают 6145 дворников. Для скорости наряду с хозяйственным инвентарем (лопатами, вениками) дворники применяют 625 средств малой механизации (роторные снегоочистители, механические щетки, распределители противогололедных материалов с ручным приводом и др.). На линию вышло 519 единиц уборочной техники, за сутки израсходовано 400 тонн противогололёдных материалов, сообщает пресс-служба комитета.

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Комментарии (3)

Olen
Это видимо конкурс идиотов был! Результат очевиден, остаётся только поздравить победителя выбившего Матиз.
Машину на видео даже на 50 км/ч несет, АБС работает, зато он несется за 80 км/ч.
Пешком походят может поумнеют немного.
263836471
На видео мы можем наблюдать три машины, для которых ДТП могло закончиться смертельным исходом - одному после удара сбоку, трёх оборотов и контакта с отбойником чудом удалось выровняться и затормозить, спровоцировавшему ДТП - тоже, да и снимающий видео автомобиль мог чудом избежал касаний с двумя крутящимися впереди! Ошибки двигавшегося по крайней левой полосе очевидны, но другим участникам от этого не легче! Зато он на какое-то время обогнал всех, кто "боялся и тошнил" по своим правым полосам, вот если бы он один покрутился - это было бы справедливее!
Философ (не тролль)
На последней записи- скорость выше 80 км\ч, очевидно у других и больше. Зачем в таких дорожных условиях так быстро ехать? Или в головах полная разруха? На краю дороги лед, на который выпал свежий снег- никакая резина не удержит, что и показала практика.
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