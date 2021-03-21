263836471 21 Мар 2021 в 11:43 21 Мар 2021 в 11:43

На видео мы можем наблюдать три машины, для которых ДТП могло закончиться смертельным исходом - одному после удара сбоку, трёх оборотов и контакта с отбойником чудом удалось выровняться и затормозить, спровоцировавшему ДТП - тоже, да и снимающий видео автомобиль мог чудом избежал касаний с двумя крутящимися впереди! Ошибки двигавшегося по крайней левой полосе очевидны, но другим участникам от этого не легче! Зато он на какое-то время обогнал всех, кто "боялся и тошнил" по своим правым полосам, вот если бы он один покрутился - это было бы справедливее!