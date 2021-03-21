Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 21 марта, около 2 часов на 42-м километре внешнего кольца КАД (в районе съезда на Косыгина и Шафировский проспект, этот участок относится ко Всеволожскому району Ленинградской области) произошло четыре аварии. Их участниками стали в общей сложности 11 легковых автомобилей. В результате ДТП никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.
Очевидцы в группе
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что замес начался с того, что в левой полосе водитель легковушки не справился с управлением и отправил ехавший рядом «Матиз» в отбойник. Позже к ним присоединялись всё новые машины.
Прогноз об ухудшении погодных условий подрядная организация получила заблаговременно. После начала снегопада на расчистку дороги была направлена дорожная техника, патрульная снегоочистка и обработка выполнялись в течение всей ночи. На обработку КАД за минувшие сутки израсходовано 480 тонн соли. В расчистке и противогололедной обработке было занято 39 комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть погрузчиков, четыре трактора, 10 единиц другой техники, 92 человека личного состава обслуживающей дорогу подрядной организации, отметили в Упрдоре.
В Петербурге прошёл мощный снегопад, сегодня он может продолжиться. Сейчас дорожная обстановка в городе сложная. Службы жилищно-коммунального хозяйства работают в усиленном режиме. Внутриквартальные территории убирают 6145 дворников. Для скорости наряду с хозяйственным инвентарем (лопатами, вениками) дворники применяют 625 средств малой механизации (роторные снегоочистители, механические щетки, распределители противогололедных материалов с ручным приводом и др.). На линию вышло 519 единиц уборочной техники, за сутки израсходовано 400 тонн противогололёдных материалов, сообщает пресс-служба комитета.