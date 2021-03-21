В Иркутской области запретили смотреть на Луну из-за «давления ФСБ»

«Всемирная ночь тротуарной астрономии» в иркутском Усть-Куте отменяется — власти отозвали разрешение и заговорили о «давлении ФСБ», пишет 21 марта «Тайга.Инфо».



Предполагалось, что во время мероприятия, организованного АНО «Центр гражданского содействия», жители города могли бы бесплатно посмотреть на спутник Земли в телескоп, специально привезенный из Иркутска. Было и разрешение «на проведение публичного мероприятия в форме наблюдения Луны в телескопы».



Однако позднее директор АНО Алексей Тупицын сообщил, что ему позвонил исполняющий обязанности главы администрации Усть-Кута Евгений Кокшаров и объявил об отзыве разрешения якобы под давлением местного ФСБ. Силовики, со слов Кокшарова, опасаются, что на мероприятии будут раздавать агитационные материалы. Хотя формально мероприятие отменено из-за того, что заявка на него была подана менее чем за 10 дней до даты проведения.

