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В Иркутской области запретили смотреть на Луну из-за «давления ФСБ»

«Всемирная ночь тротуарной астрономии» в иркутском Усть-Куте отменяется — власти отозвали разрешение и заговорили о «давлении ФСБ», пишет 21 марта «Тайга.Инфо».

Предполагалось, что во время мероприятия, организованного АНО «Центр гражданского содействия», жители города могли бы бесплатно посмотреть на спутник Земли в телескоп, специально привезенный из Иркутска. Было и разрешение «на проведение публичного мероприятия в форме наблюдения Луны в телескопы».

Однако позднее директор АНО Алексей Тупицын сообщил, что ему позвонил исполняющий обязанности главы администрации Усть-Кута Евгений Кокшаров и объявил об отзыве разрешения якобы под давлением местного ФСБ. Силовики, со слов Кокшарова, опасаются, что на мероприятии будут раздавать агитационные материалы. Хотя формально мероприятие отменено из-за того, что заявка на него была подана менее чем за 10 дней до даты проведения.

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Комментарии (8)

Never_Mind
Клише, которое уместно как никогда: путинские чиновники пробили дно. Кстати, пора метро закрывать. Там собираются люди и возможна раздача агитационных материалов.
tochilshik
а выть на нее можно? или еще до этого запретили?
вадики
В хороший телескоп можно много увидеть и на луне и в Геленджике и ещё где то как бы чего не вышло
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