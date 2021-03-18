Белорусский представитель не заставил «плясать под дудочку» Евровидение и готовит новую песню

Белтелерадиокомпания является членом Европейского вещательного союза (ЕВС), который, в частности, организует «Евровидение», и традиционно выступает организатором национального отбора на конкурс и его трансляций как единственный представитель союза в стране.

Белорусский представитель на «Евровидении» заменит песню, с которой планировал участвовать в конкурсе. Об этом 18 марта сообщил председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт. Участники группы «Галасы ЗМеста» были вынуждены пойти на этот шаг после того, как организаторы усмотрели в их произведении политический подтекст.

«Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе «Галасы ЗМеста» предоставить нам какой-то иной вариант, новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идёт активно работа», — сказал Эйсмонт в интервью телеканалу ОНТ.



По его словам, он относится к сложившейся ситуации «философски», но категорически настаивает на том, что представленная белорусами песня не имеет никакого политического подтекста.



Телеканал отмечает, что принять решение о допуске новой композиции к участию в конкурсе ЕВС должен до конца этого месяца.



Группа «Галасы ЗМеста» планировала представить на «Евровидении» песню «Я научу тебя», в которой встречаются следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему». Организаторы, изучив её, заявили, что она «ставит под вопрос аполитичность конкурса». Против выбранной композиции также выступили белорусы, назвав её откровенной пропагандой. О ней также высказался и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

