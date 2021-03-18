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ТАСС: Правоохранительные органы не нашли нарушений закона в песне Манижи для «Евровидения»

Правоохранительные органы не нашли нарушений закона в песне певицы Манижи и её сценическом образе для «Евровидения». Об этом 18 марта со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«Если в обращении содержатся признаки преступления, тогда оно может быть направлено в следственный орган, и его руководитель вправе инициировать проведение процессуальной проверки. Но в данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности», — сказал собеседник агентства.

Как писала «Фонтанка», Следственный комитет РФ получил обращение, в котором его сотрудников попросили проверить композицию исполнительницы «на возможные противоправные высказывания». В ведомстве заявили, что рассмотрят его в установленном порядке.

Этому предшествовало появление заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина, которое опубликовало издание «Ветеранские вести». В нём артистка обвинялась в «дискредитации образа русской женщины».

Манижа исполнит на «Евровидении» композицию под названием «Russian woman». По словам певицы, она посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». После появления песни в открытом доступе исполнительница столкнулась с резкой критикой своего творчества, на которое ответила юмористическим роликом.

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Комментарии (4)

Владислав М
Власти специально хотят опозорить Россию, отправив вот это ... на Евровидение?
Karl_Ivanovich
Троллинг 500-го уровня послать на конкурс гастрарбайтера.
nuga
Уровень Евровидения вполне соответствует певице Хороший приличный певец на это сборище не пойдёт.Она там будет с бородатыми женщинами,певичкой из Греции с песней о дьяволе,так что для беснования команда подобрана правильно.Россия троллит Евровидение,посылая то,что в приличное общество на порог не пустят.Это их ценности,пусть упиваются.
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