ТАСС: Правоохранительные органы не нашли нарушений закона в песне Манижи для «Евровидения»

Правоохранительные органы не нашли нарушений закона в песне певицы Манижи и её сценическом образе для «Евровидения». Об этом 18 марта со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.



«Если в обращении содержатся признаки преступления, тогда оно может быть направлено в следственный орган, и его руководитель вправе инициировать проведение процессуальной проверки. Но в данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности», — сказал собеседник агентства.