ТАСС: Правоохранительные органы не нашли нарушений закона в песне Манижи для «Евровидения»

Правоохранительные органы не нашли нарушений закона в песне певицы Манижи и её сценическом образе для «Евровидения». Об этом 18 марта со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
«Если в обращении содержатся признаки преступления, тогда оно может быть направлено в следственный орган, и его руководитель вправе инициировать проведение процессуальной проверки. Но в данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности», — сказал собеседник агентства.
Как писала «Фонтанка», Следственный комитет РФ получил обращение, в котором его сотрудников попросили проверить композицию исполнительницы «на возможные противоправные высказывания». В ведомстве заявили, что рассмотрят его в установленном порядке.
Этому предшествовало появление заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина, которое опубликовало издание «Ветеранские вести». В нём артистка обвинялась в «дискредитации образа русской женщины».
Манижа исполнит на «Евровидении» композицию под названием «Russian woman». По словам певицы, она посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». После появления песни в открытом доступе исполнительница столкнулась с резкой критикой своего творчества, на которое ответила юмористическим роликом.