Зоозащитники на Украине возмутились из-за клипа группы Go_A на песню «Шум», с которой этот коллектив намерен выступить на песенном конкурсе «Евровидение». Дело в том, что музыканты использовали в своём видео редкую птицу, занесённую в Красную книгу Украины. Это вызвало серьёзные претензии со стороны защитников живой природы.



Как сообщается на странице организации UAnimals в Facebook, несколько независимых орнитологов, просмотрев клип, подтвердили, что «видео сняло не обычную птицу, а представителя вида «Канюкская степь», который в Украине находится под угрозой исчезновения». В UAnimals утверждают, что даже «только владение этой птицей необходимо подтвердить специальными документами». «Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях, только в научных и селекционных целях», — подчеркивают зоозащитники, отмечая при этом, что на практике разрешения на эксплуатацию таких птиц в стране сейчас не выдаются вовсе.

