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«Птичку жалко». На Украине разгорелся скандал из-за клипа группы Go_A для «Евровидения»

Зоозащитники на Украине возмутились из-за клипа группы Go_A на песню «Шум», с которой этот коллектив намерен выступить на песенном конкурсе «Евровидение». Дело в том, что музыканты использовали в своём видео редкую птицу, занесённую в Красную книгу Украины. Это вызвало серьёзные претензии со стороны защитников живой природы.

Как сообщается на странице организации UAnimals в Facebook, несколько независимых орнитологов, просмотрев клип, подтвердили, что «видео сняло не обычную птицу, а представителя вида «Канюкская степь», который в Украине находится под угрозой исчезновения». В UAnimals утверждают, что даже «только владение этой птицей необходимо подтвердить специальными документами». «Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях, только в научных и селекционных целях», — подчеркивают зоозащитники, отмечая при этом, что на практике разрешения на эксплуатацию таких птиц в стране сейчас не выдаются вовсе.

Помимо этого в UAnimals со ссылкой на орнитологов также заявляют, что эксперты, изучив птицу по видео, пришли к выводу, что животное долгое время содержалось в неволе.

Участники самой группы Go_A и украинские власти на предъявленные претензии пока никак не отреагировали.

Напомним, что честь России на «Евровидении-2021» в Роттердаме с песней Russian Woman («Русская женщина») будет отстаивать певица Manizha, заявившая, что она посвятила победу в отборе своей бабушке, «которая всегда верила в её успех».

Также «Фонтанка» писала об отказе организаторов «Евровидения» принять на конкурс песню, представленную Белоруссией. В композиции «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ими была выявлена «политизированность», которая ставит под угрозу репутацию конкурса, заявили в Eurovision Song Contest.

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Комментарии (7)

DEMOMON
С такой дерьмопеснией и таким же дерьмоклипом у каклов нет шансов.
Коля Мойкин
Действительно, птичку жалко. Начнут забираться, птичка пойдёт крайней, сдохнет.
Abu-Denis
".... когда коту делать нечего, он ..... ну вы поняли"

Кто о чем, а упырю все войны хочется. Лахтинские твари боятся без работы остаться, когда наступит мир?

Тебя Донбасс беспокоит? А ты его не чеши.
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