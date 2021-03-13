«Песню мы сделаем другую. Не вопрос». Лукашенко допустил смену белорусской композиции для Евровидения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что страна представит на конкурс Евровидение другую песню из-за претензий организаторов к треку «Галасы Зместа». Об этом 13 марта сообщает БелТА.

«Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — отметил он.

Претензии Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс Евровидение, к белорусской песне только добавляют авторитета «Галасы Зместа», считает президент. «Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар», — заявил Лукашенко.