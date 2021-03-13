«Песню мы сделаем другую. Не вопрос». Лукашенко допустил смену белорусской композиции для Евровидения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что страна представит на конкурс Евровидение другую песню из-за претензий организаторов к треку «Галасы Зместа». Об этом 13 марта сообщает БелТА.
«Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — отметил он.
Претензии Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс Евровидение, к белорусской песне только добавляют авторитета «Галасы Зместа», считает президент. «Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар», — заявил Лукашенко.
Ранее EBU сообщил, что песня «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы Зместа» в существующем виде не может участвовать в конкурсе, так как ставит под сомнение аполитичность Евровидения. Белоруссия должна изменить текст или выйти с новой композицией.
Группа с названием «Галасы Зместа» существует с 2000 года, но особенно привлекла к себе внимание спустя пару месяцев после начала протестов в Белоруссии. Она позиционирует себя как сатирическая и в своих песнях выражает симпатии режиму Лукашенко и язвит над оппозицией.
В соцсетях пользователи из Белоруссии назвали песню откровенной пропагандой. Особенное возмущение на фоне политических протестов в стране вызвал припев: «Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему».
Лидер коллектива Дмитрий Бутаков допустил, что группа может отказаться от корректировки текста и, соответственно, от выступления на конкурсе.