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Путин приехал на концерт в «Лужниках» в честь годовщины присоединения Крыма

В Москве на стадионе «Лужники» вечером 18 марта проходит праздничный концерт, который посвящён годовщине присоединения Крыма к России. Мероприятие посетил президент Владимир Путин. Трансляция ведётся на YouTube-канале «России 24».

Глава государства поднялся на сцену, откуда начал своё обращение к собравшимся на трибунах.

«Это праздник крымчан и севастопольцев. Мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное — по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации», — сказала он, отметив важность этой территории в истории страны.

«Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — добавил президент России.

ТАСС пишет, что в праздничном концерте принимают участие такие артисты, как «Хор Турецкого», группа «Руки вверх», Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие. Дни Крыма пройдут в Москве с 18 по 21 марта.

Как говорится на сайте Кремля, ранее глава государства провёл совещание по вопросам социально-экономического развития присоединённой территории.

«Фонтанка» подготовила материал о новых крымчанах, которые перебрались на полуостров после событий 2014 года. Истории «понаехавших» читайте тут.

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Комментарии (2)

f0ntan
Вспомнил Киевского князя Владимира, который приехал в Крым на крещение. Говорил о единстве России. Значит, следующей задачей после воссоединения Крыма он видит воссоединение остальной Киевской Руси.
drakon1984
поставлю дизлайк
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