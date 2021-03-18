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Петербуржец заплатит ФСО за разбитую служебную «Приору». Возмещение за нее получили, но ремонтировать передумали

Суд согласился с претензиями Федеральной службы охраны Российской Федерации к жителю Петербурга, который попал в ДТП с машиной ведомства в Москве в 2017 году. Теперь ему придется выплатить разницу между уже возмещенной ФСО суммой и стоимостью новой машины.

Как сообщает 18 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 23 марта 2017 года у дома 12 по Смоленской набережной в Москве петербуржец на автомобиле Toyota Camry столкнулся с LADA Priora, принадлежащим ФСО России. Мещанский районный суд столицы признал водителя «Тойоты» виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью водителя «Лады» (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ), и назначил ему штраф в 20 тысяч рублей. В действиях водителя машины ФСО суд нарушений ПДД не усмотрел.

В результате аварии «Лада» получила механические повреждения, и ФСО обратилась за страховым возмещением в СПАО «РЕСО-Гарантия». Компания признала случай страховым, установила сумму возмещения, составившую 115 123 рубля 22 копейки, и перечислила ее на счет ведомства. Однако в ФСО усомнились в целесообразности восстановления автомобиля с полученными повреждениями и обратились в АНО «Московский областной центр судебных экспертиз». Эксперт заключил, что среднерыночная стоимость неповрежденной «Приоры» составляет 169 181 рубль, а стоимость годных остатков автомобиля — 54 328 рублей. Экспертиза обошлась ведомству в 4000 рублей.

Тогда ФСО обратилась в суд с просьбой взыскать с водителя «Тойоты» разницу между страховым возмещением и рыночной стоимостью «Лады» в неаварийном состоянии на день ДТП в размере 54 057 рублей 78 копеек, а также расходы на экспертизу. Ответчик на заседание не явился и возражений не представил. Калининский районный суд Петербурга удовлетворил требования истца.

В апреле 2019 года Хамовнический суд Москвы взыскал почти 500 тысяч рублей за разбитую в ДТП машину ФСО с актера Леонида Ярмольника. Артист с ценой ремонта служебного «Мерседеса» был не согласен, а предоставленные ведомством фотографии назвал подделкой.

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Комментарии (8)

Oleg_I
Я чего-то не понял, извините. Среднерыночная стоимость Приоры согласно экспертизе 169 181 руб. Минус 54 328 р., которые остались в виде "остатков" на руках ФСО. Это 114 853 руб. А по страховке ФСО получило 115 123 руб. и 22 копейки.

То есть ФСО, получается, незаконно обогатилось на 270 рублей и 22 копейки за счет страховой компании ответчика, так как сумма "остатков" и страховой выплаты больше, чем среднерыночная стоимость машины.

С какой стати суд постановил взыскать еще 54 057 рублей 78 копеек??? Непонятно.
AlBerkut
'Ответчик на заседание не явился и возражений не представил.'
Ну не деньги это для тойотовода.
Не посчитал нужным даже возразить, ну и получил свои - 50К.
Даже Ресо-говядину не привлёк и не пожелал годные остатки (или останки) себе забрать...
Между прочим, у Ресо-говядины юридический отдел не зря свою зп получает...
kоt-obormot
Измельчала служба.
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