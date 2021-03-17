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Байден готовит новые санкции против России. На следующей неделе Москву накажут за возможное вмешательство в выборы

Администрация президента США Джо Байдена хочет наказать российскую сторону за возможное вмешательство в президентские выборы в Америке.

«Соединенные Штаты объявят о санкциях в отношении России уже на следующей неделе в связи с ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США 2020 года», — сообщает 17 марта Reuters.

В Вашингтоне полагают, что руководство России якобы могло стоять за манипулированием президентской кампанией в США и распространением «вводящих в заблуждение или необоснованных обвинений» против Джо Байдена. В докладе американской разведки указывается, что Россия якобы поддерживала республиканца Дональда Трампа.

Администрация нынешнего президента пообещала ответить на «дестабилизирующие действия».

Свои первые санкции против России Байден ввел 2 марта.

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Комментарии (6)

baddancer
Ну наконец-то Байден вышел из комы и вспомнил о вмешательстве России. А я уж переживать начал.
jump
Очень хорошо.
vamingo
Почему все время старательно пишут "санкции против России?"
Пока все санкции были вполне себе адресные, против конкретных персонажей.
Ну и военный импорт/экспорт щемят, но это нам на пользу же, мы и так там круче всех если верить телевизору.

Против "России в целом" именно контрсанкции.
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