Байден готовит новые санкции против России. На следующей неделе Москву накажут за возможное вмешательство в выборы

Администрация президента США Джо Байдена хочет наказать российскую сторону за возможное вмешательство в президентские выборы в Америке.



«Соединенные Штаты объявят о санкциях в отношении России уже на следующей неделе в связи с ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США 2020 года», — сообщает 17 марта Reuters.

В Вашингтоне полагают, что руководство России якобы могло стоять за манипулированием президентской кампанией в США и распространением «вводящих в заблуждение или необоснованных обвинений» против Джо Байдена. В докладе американской разведки указывается, что Россия якобы поддерживала республиканца Дональда Трампа.