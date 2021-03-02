FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
74.04р89.45р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Байден ввёл свои первые санкции против России. Поводом стало дело Навального

Соединенные Штаты Америки вслед за Евросоюзом объявили об ограничениях из-за произошедшего с российским оппозиционным политиком.

«Администрация [Джо] Байдена объявила о первых санкциях против России во вторник, наказав тем самым Кремль за отравление и заключение под стражу лидера оппозиции Алексея Навального», — сообщает 2 марта Bloomberg со ссылкой на администрацию США.

Действия США подразумевают экспортные и визовые ограничения. Под удар попали высокопоставленные представители власти РФ, а также организации, которые могут быть связаны с производством биологического и химического оружия. Фигуранты санкционного списка пока не называются.

Введенные санкции станут первыми, которые приняла Америка при новом президенте Джо Байдене. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен попросил Евросоюз согласовывать с США ответ на произошедшее с Алексеем Навальным. ЕС сегодня, 2 марта, ввел свои ограничения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Chinalove
Да уж, Фонтанка, большая просьба не ставить знак равенства между Россией и властной верхушкой!
264731711
Хорошо,но мало.
И не против России, а против вполне конкретных лиц.
Igor_VS
Наверное заставят признать отравление. Но тогда режим рухнет. Да еще и нам на голову. Ну нельзя спокойно жить в России.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний