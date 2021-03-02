Байден ввёл свои первые санкции против России. Поводом стало дело Навального

Соединенные Штаты Америки вслед за Евросоюзом объявили об ограничениях из-за произошедшего с российским оппозиционным политиком.
«Администрация [Джо] Байдена объявила о первых санкциях против России во вторник, наказав тем самым Кремль за отравление и заключение под стражу лидера оппозиции Алексея Навального», — сообщает 2 марта Bloomberg со ссылкой на администрацию США.
Действия США подразумевают экспортные и визовые ограничения. Под удар попали высокопоставленные представители власти РФ, а также организации, которые могут быть связаны с производством биологического и химического оружия. Фигуранты санкционного списка пока не называются.
Введенные санкции станут первыми, которые приняла Америка при новом президенте Джо Байдене. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен попросил Евросоюз согласовывать с США ответ на произошедшее с Алексеем Навальным. ЕС сегодня, 2 марта, ввел свои ограничения.