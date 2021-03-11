В Ботаническом саду началось цветение глицинии. На любование зрелищем у петербуржцев всего неделя.
«В этом году мы впервые можем показать сразу два экземпляра, — рассказали в пресс-службе. — Один находится у входа на субтропический маршрут, но достаточно далеко, и разглядеть его сложно, а еще один старый экземпляр, перенесенный из других оранжерей — на расстоянии вытянутой руки, и можно даже ощутить аромат».
Глицинии — одно из любимейших растений в Азии. До пандемии туристы со всего мира съезжались в Японию и Китай, чтобы сфотографировать целые аллеи, где ее цветущие грозди свисают из-под специальных навесов — пергол, в которые их заплетают для красоты. Глицинии можно увидеть и на российском юге, в частности, в Сочи. «Но для Петербурга это достаточно редкое зрелище», — напоминают в Ботаническом.
Посетить Субтропический маршрут и увидеть цветение глициний по будням можно в режиме экскурсий, по выходным — в режиме прогулки. Цветение растения только началось, и ароматные грозди еще будут увеличиваться.
Глициния китайская (Wisteria sinensis (Sims) DC.) считается одним из красивейших декоративных растений семейства Бобовые.