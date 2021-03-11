На «Ленфильме» будут записывать аудиокниги. Партнером стало издательство, публиковавшее Вована с Лексусом и Гоблина

На «Ленфильме» 11 марта рассказали о новом направлении своей деятельности: теперь тон-ателье киностудии записывает аудиокниги. В настоящее время подписан договор всего на 10 книг, но сотрудничество планируется расширять.



Речь идет о совместной работе с издательством «Питер».



«Аудиокниги издательства абсолютно разные по жанру, — рассказала звукооператор, руководитель проекта Наталья Аванесова, за время работы в кино работавшая на таких известных картинах, как «Блондинка за углом» и «Жизнь Клима Самгина». — Сейчас мы заканчиваем запись четырехтомника «Петронелла — добрая ведьма», «Петронелла с яблоневого сада». Очень интересная книжка, мы с превеликим удовольствием её слушаем в процессе работы. Следующая книжка — «Как избавиться от бессонницы» — нечто среднее между медицинской и научно-популярной. Если при записи художественной литературы актриса должна разыгрывать несколько персонажей, то в научно-популярной она просто читает книгу».

