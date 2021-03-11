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Скончался автор песен «Не вешать нос, гардемарины!» и «Ланфрен-ланфра»

В Петербурге 11 марта в возрасте 86 лет скончался Виктор Лебедев, Народный артист России, композитор, написавший музыку к десяткам кинофильмов. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, где он был много лет профессором, деканом факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК и заведующим кафедрой мюзикла и эстрадно-джазового исполнительства.

В деканате вуза уточнили, что композитор вел преподавание в этом учебном году — хоть и из дома — и «был бодр». В вузе он работал с 1960 года.

Виктор Михайлович Лебедев родился в Ленинграде, был выпускником консерватории по классу фортепиано и органа. Писал сочинения крупной формы — оперу «Волшебник изумрудного города» и оперетты «Охтинский мост» и «Не хочу быть королем», а также балеты и оркестровые сочинения. Но наиболее широко известна его музыка к кинофильмам.

Среди картин, музыку к которым написал Виктор Лебедев: «Небесные ласточки», «Ищите женщину», «Гардемарины, вперед!», «Виват гардемарины!» (песни из этой картины «Не вешать нос!» и «Голубка (Ланфрен-ланфра)» стали знаменитыми на всю страну), «Гардемарины — III», «Гардемарины — IV» и «Трудно быть Богом».

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