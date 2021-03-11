Скончался автор песен «Не вешать нос, гардемарины!» и «Ланфрен-ланфра»

В Петербурге 11 марта в возрасте 86 лет скончался Виктор Лебедев, Народный артист России, композитор, написавший музыку к десяткам кинофильмов. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, где он был много лет профессором, деканом факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК и заведующим кафедрой мюзикла и эстрадно-джазового исполнительства.



В деканате вуза уточнили, что композитор вел преподавание в этом учебном году — хоть и из дома — и «был бодр». В вузе он работал с 1960 года.

