В заливе Нильмогуба за полярным кругом в Карелии открылась подлёдная галерея искусств. Об этом в своем Instagram 7 марта сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Первая в мире подлёдная галерея искусств находится в заливе Нильмогуба Лоухского района. Под водой почти полтора месяца будут «парить» картины, фотографии и скульптуры.
На выставке представлены фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. «Таким образом авторы хотят показать людям удивительный подлёдный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата», — отметил Парфенчиков.
Окунуться в галерею можно будет неподалеку от туристического центра «Полярный круг» в деревне Нильмогуба. Услуга бесплатная, но у гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация. Сделать это можно до начала таяния льдов в середине апреля.