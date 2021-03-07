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В Карелии картины и скульптуры поместили под лёд. Окунуться в галерею с аквалангом можно до потепления

В заливе Нильмогуба за полярным кругом в Карелии открылась подлёдная галерея искусств. Об этом в своем Instagram 7 марта сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Первая в мире подлёдная галерея искусств находится в заливе Нильмогуба Лоухского района. Под водой почти полтора месяца будут «парить» картины, фотографии и скульптуры.

На выставке представлены фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. «Таким образом авторы хотят показать людям удивительный подлёдный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата», — отметил Парфенчиков.

Окунуться в галерею можно будет неподалеку от туристического центра «Полярный круг» в деревне Нильмогуба. Услуга бесплатная, но у гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация. Сделать это можно до начала таяния льдов в середине апреля.

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Комментарии (1)

265084321
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо.
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