ООН: Из-за пандемии коронавируса Северной Корее грозит голод после полной блокировки поставок из Китая

«Исчезают товары первой необходимости, медикаменты, сельскохозяйственные ресурсы и сырье для государственных фабрик, — сообщил Томас Охеа Кинтана, специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Северной Корее. — Это может вызвать серьезный продовольственный кризис вместе с тайфунами и наводнениями в стране в прошлом году».

Северная Корея приняла радикальные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Границы КНДР теперь закрыты и для ввоза продуктов и сырья из Китая. Об этом пишет Reuters 3 марта со ссылкой на расследование ООН. Наблюдатели организации сообщают о голоде в Пхеньяне и других городах республики.

Застопорилось и гуманитарное снабжение. В стране работают только три международные гуманитарные миссии, в то время как основная масса гуманитарной помощи сейчас застряла на границе с Китаем из-за жестких ограничений импорта.

К концу мая Северная Корея должна получить 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. ООН настоятельно призывает Пхеньян не препятствовать медицинским работникам и гуманитарным службам обеспечить вакцинацию.

С начала 2020 года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры и закрыты границы. Долгое время страна отрицала наличие заболевших COVID-19 на своей территории, а первый возможный случай был выявлен только в конце июля — вирус якобы просочился от южных соседей.

Ранее из-за полного отсутствия пассажирского сообщения российские дипломаты были вынуждены пешком переходить границу Северной Кореи. Власти страны, правда, заботливо предоставили дрезину, чтобы дипломаты могли с комфортом перевезти маленьких детей и багаж.