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В ГУ МВД объяснили, почему транспортная блокада Петербурга 6 февраля — не уголовное преступление

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области объяснили, почему 6 февраля, когда никаких несанкционированных акций протеста заявлено не было, центр города оказался перекрыт и почему должностных лиц, которые приняли такое решение, не за что привлекать к ответственности. Ведомство ответило на депутатский вопрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.

«Согласно оперативной информации, ранее поступившей в ГУ МВД России, 6 февраля 2021 года на территории центральной части Санкт-Петербурга (Невский проспект, Дворцовая площадь, Сенатская площадь и площадь Восстания) планировалось проведение несанкционированных мероприятий провокационного характера», — пояснили в главке 3 марта.

Депутат также попросил в соответствии с действующим законодательством привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к блокированию проездов и тротуаров. В ГУ МВД на этот счет отметили, что, согласно статье 267 УК РФ, уголовная ответственность за блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению автомобилей и пешеходов предусмотрена в том случае, если эти действия создали угрозу жизни и здоровью людей, а также повреждения имущества. «Обязательным признаком состава преступления в данных случаях является наличие причинно-следственной связи с наступлением указанных последствий, — подчеркивается в ответе на депутатский запрос. — Сведения о создании, вследствие описываемых действий 6 февраля 2021 года, угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан, либо угрозы уничтожения или повреждения имущества, в ГУ МВД России отсутствуют».

Борис Вишневский сравнил действия ответственных за перекрытие Петербурга 6 февраля с работой королевской охраны из мультфильма «Бременские музыканты».

«Если близко воробей — мы готовим пушку», и далее по тексту. Организаторы ничего не заявляли, никого никуда не звали. Но город все равно перекрыли, создав массу неудобств для горожан. Это какой-то 80-й уровень страха, совмещенного с глупостью», — сказал депутат «Фонтанке».

6 февраля центр города оказался перекрыт, даже общественному транспорту пришлось направляться в объезд. В Смольном не смогли оперативно объяснить причину перекрытий. Бизнес потребовал от властей оценить экономические последствия транспортной блокады в уик-энд, в Смольном мнение предпринимателей «приняли к сведению».

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Комментарии (19)

265048588
А что была транспортная блокада Петербурга? Во дела.
Человек в своём городе имеет абсолютное право идти и ехать куда ему хочется или нужно, не спрашивая разрешения у кого-либо, тем более у какой-то коммерческой конторы типа ГУ МВД! А причины этого правового беспредела в городе - дикий страх бункерного гоблина перед народом!
Vasya-Parnasov
А Вишневский не хочет подать аналогичный запрос по поводу событий 31 января, когда сторонники Самизнаетекого толпами ходили по центру города, мешая движению автомобилей? Или Вишневский однобок?
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