В ГУ МВД объяснили, почему транспортная блокада Петербурга 6 февраля — не уголовное преступление

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области объяснили, почему 6 февраля, когда никаких несанкционированных акций протеста заявлено не было, центр города оказался перекрыт и почему должностных лиц, которые приняли такое решение, не за что привлекать к ответственности. Ведомство ответило на депутатский вопрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.



«Согласно оперативной информации, ранее поступившей в ГУ МВД России, 6 февраля 2021 года на территории центральной части Санкт-Петербурга (Невский проспект, Дворцовая площадь, Сенатская площадь и площадь Восстания) планировалось проведение несанкционированных мероприятий провокационного характера», — пояснили в главке 3 марта.