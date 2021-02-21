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Cамая известная российская поэтесса — Вера Полозкова — презентует новую книгу, над которой работала семь лет

26 февраля в прямом эфире «Инстаграма» «Буквоеда» поэтесса, актриса и певица Вера Полозкова представит новую книгу «Работа горя», над которой она трудилась более семи лет. (16+)

Фото: livebooks.ru/
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В сборник вошло более сотни стихотворений о чувствах. Сама Полозкова говорит о ней так: «"Работа горя" — это книга, которая собиралась, копилась, нарастала семь лет подряд: тяжелых лет, прекрасных лет, в течение которых родилось трое моих детей, был заключен и рассыпался мой брак, скрежетала и лопалась по шву привычная картина мира, начинались войны между самыми дорогими мне странами, уходили из жизни мои друзья, люди вокруг меня являли чудеса душевной щедрости или выбирали предать все, что провозглашали и любили; когда все, что я знала о себе, все, каким я видела свое будущее, время несколько раз опрокинуло и вывернуло наизнанку».

Полозкова обнаруживает, насколько тесно в человеке переплетены состояния бессилия, горечи, любви, ярости, смирения, отчаяния, упоения настоящим. Именно из сочетания этих переживаний и состоит процесс взросления, полагает она.

Во время презентации поэтесса прочитает несколько стихотворений и ответит на вопросы зрителей. Презентация «Работы горя» начнется в 19:00 26 февраля. Подключиться можно будет в аккаунте «Буквоеда» в «Инстаграме» @bookvoedofficial.

Елена Васильева

Фото: livebooks.ru/

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Комментарии (9)

Policeman
лучше йогурта по утрам
только водка и гренадин.
обещай себе жить без драм —
и живи один.

все слова переврутся сплошь,
а тебе за них отвечать.
постарайся не множить ложь
и учись молчать.

Бог приложит свой стетоскоп —
а внутри темнота и тишь.
запрети себе множить скорбь —
да и зазвучишь.
Евгения Сопко
Как неприятны самодовольные лица изрекающих: кто такая! Ты-то так изячны, мы кантов и джойсов наизусть! Просто идите мимо. Желаю автору удач, читателям приятных минут.
bombaleilo
Кто такая:))
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