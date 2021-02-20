В Ботсаду две недели будут цвести сирень и тюльпаны

Выставка «Мечты о весне» пройдёт в Ботаническом саду с 21 февраля по 8 марта. В павильоне «Зелёный домик» разместятся тридцать восемь цветущих кустов сирени, среди них — сорта из Франции, США, Нидерландов. Российскую часть выставки представят сорта из знаменитой коллекции Леонида Колесникова, среди них — «Красавица Москвы», которую в Ботсаду можно будет увидеть впервые. Организаторы обещают белые и розовые бутоны «Красавицы», которую называют «королевой всех сортов» — за него коллекционер получал высшую награду Международного общества сирени.

Сопровождать пахучие кусты в «Зелёном домике» будут тюльпаны. Особенно заметны будут попугайные тюльпаны — с лепестками, похожими на крылья птиц. Также на экспозиции будут цикламены, морозники, чуть позднее — ландыши и примулы. В павильоне также будут акварели шестнадцати художников из четырёх стран с тюльпанами и первоцветами.



Выставка «Мечты о весне» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» с 21 февраля по 8 марта 2021 г. В выходные дни (21–23 и 27–28 февраля, а также 6–8 марта) её посещение входит в билет на фестиваль «Оттепель чувств». В рамках фестиваля можно будет также сходить в Ботанический музей и прогуляться по Субтропическим оранжереям, где цветут японские камелии, азалии, цикламены и морозники. Подробное расписание смотрите на сайте Ботсада.

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Анастасия Семенович

