FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -20
73.29р88.94р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Комитет по образованию Петербурга официально обрёл председателя. Наталия Путиловская приступила к работе

Беглов назначил председателя комитета по образованию в Петербурге 17 февраля 2021 года

Наталия Путиловская назначена на должность председателя комитета по образованию Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Белов 17 февраля, сообщили в Смольном.

К исполнению обязанностей Путиловская приступила с сегодняшнего дня. Утром её представили сотрудникам комитета.

Новому председателю предстоит заняться реформированием системы финансирования школ, в том числе разработкой системы грантовой поддержки для учреждений, имеющих определенный профиль.

Ранее Наталия Путиловская работала заместителем главы Колпинского района.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний