Комитет по образованию Петербурга официально обрёл председателя. Наталия Путиловская приступила к работе

Беглов назначил председателя комитета по образованию в Петербурге 17 февраля 2021 года
Наталия Путиловская назначена на должность председателя комитета по образованию Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Белов 17 февраля, сообщили в Смольном.
К исполнению обязанностей Путиловская приступила с сегодняшнего дня. Утром её представили сотрудникам комитета.
Новому председателю предстоит заняться реформированием системы финансирования школ, в том числе разработкой системы грантовой поддержки для учреждений, имеющих определенный профиль.
Ранее Наталия Путиловская работала заместителем главы Колпинского района.