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Комитету по образованию Петербурга представили нового руководителя

Сотрудникам комитета по образованию Смольного представили будущего руководителя Наталию Путиловскую. О новом председателе объявили сегодня, 17 февраля. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.

С 5 февраля Наталия Путиловская трудится в качестве заместителя председателя комитета по образованию. Сейчас оформляются документы по переводу её на должность председателя. Ожидается, что официально руководителем Путиловская станет с 18 февраля.

В Смольный она пришла из администрации Колпинского района, где в должности заместителя главы курировавала культуру, образование и социальную защиту. Восемь лет назад её уже рассматривали в качестве кандидатуры на пост главы комитета, однако тогда выбор пал на Жанну Воробьеву, которую поддержали в Москве.

Ожидается, что перед Путиловской поставят задачу реформирования системы финансирования школ, в том числе разработку системы грантовой поддержки для учреждений, имеющих определенный профиль.

В 2020 году, когда система школьного образования в Петербурге проходила проверку дистанционкой, комитет дважды лишался руководителей. Свой пост покинула Жанна Воробьева, проработавшая в должности председателя восемь лет. Назначенная врио руководителя Ирина Асланян продержалась около четырёх месяцев, её место занял Александр Ксенофонтов.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
Наталия Путиловскоя

Ни куя себе фамилуя.
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