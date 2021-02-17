Комитету по образованию Петербурга представили нового руководителя

Сотрудникам комитета по образованию Смольного представили будущего руководителя Наталию Путиловскую. О новом председателе объявили сегодня, 17 февраля. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.



С 5 февраля Наталия Путиловская трудится в качестве заместителя председателя комитета по образованию. Сейчас оформляются документы по переводу её на должность председателя. Ожидается, что официально руководителем Путиловская станет с 18 февраля.



В Смольный она пришла из администрации Колпинского района, где в должности заместителя главы курировавала культуру, образование и социальную защиту. Восемь лет назад её уже рассматривали в качестве кандидатуры на пост главы комитета, однако тогда выбор пал на Жанну Воробьеву, которую поддержали в Москве.

