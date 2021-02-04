В Смольном нашли нового председателя для Комитета по образованию. Ей предстоит реформировать систему финансирования школ

Со следующей неделе Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга возглавит Наталия Путиловская. Эту информацию подтвердили «Фонтанке» несколько собеседников в правительстве города и самом комитете 4 февраля. Предполагается, что Путиловская станет заместителем главы комитета, при этом будет исполнять роль исполнителя обязанностей председателя. Затем через некоторое время её окончательно утвердят на посту главы комитета.

На данный момент Путиловская работает заместителем главы Колпинского района. Она курирует культуру, образование и социальную защиту. Как утверждает один из собеседников «Фонтанки», Путиловская работает в этой сфере достаточно долго, и восемь лет назад её уже рассматривали в качестве кандидатуры на пост главы комитета, однако тогда выбор пал на Жанну Воробьеву, которую поддержали в Москве.