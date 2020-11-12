Комитет по образованию второй раз за год перешёл в новые руки. Ирина Асланян уволилась

Новым временно исполняющим обязанности председателя комитета по образованию Петербурга назначен Александр Ксенофонтов. Об этом сообщается на сайте комитета, информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе Смольного 12 ноября.



Ирина Асланян, занимавшая позицию врио руководителя с июля, в комитете больше не работает. Она заменила бессменную Жанну Воробьёву, которая оставила кресло руководителя после провальной организации дистанционного обучения весной.



Ксенофонтов до назначения врио руководителя также работал в комитете по образованию.

