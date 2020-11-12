FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 14:40
1
Печать

Комитет по образованию второй раз за год перешёл в новые руки. Ирина Асланян уволилась

Новым временно исполняющим обязанности председателя комитета по образованию Петербурга назначен Александр Ксенофонтов. Об этом сообщается на сайте комитета, информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе Смольного 12 ноября.

Ирина Асланян, занимавшая позицию врио руководителя с июля, в комитете больше не работает. Она заменила бессменную Жанну Воробьёву, которая оставила кресло руководителя после провальной организации дистанционного обучения весной.

Ксенофонтов до назначения врио руководителя также работал в комитете по образованию.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

COVID-2036
— «Облигация» или «аблигация»?
— Облигация
— (записывает)
— Чё? Какая облигация?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний