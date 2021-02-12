После утечки газа в Петро-Славянке, в результате которой сгорел жилой дом, на пепелище нашли обгоревшее тело

После проведения несогласованных работ с использованием бурильной установки в Колпинском районе Петербурга, в результате которых оказался повреждён газопровод, произошла утечка и начался пожар, погиб человек. На пепелище нашли обгоревшее тело.
Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, в сгоревшем частном доме № 16 в Речном переулке обнаружили 36-летнего хозяина дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В пресс-службе «ПетербургГаза» уточнили, что специалисты приступают к поэтапному переподключению потребителей. Последних попросили обеспечить доступ к оборудованию для его предварительного обследования.
«В случае отсутствия абонента дома во время переподключения, для восстановления газоснабжения необходимо позвонить по номеру «04» (с мобильных «104») по возвращении домой», — добавили представители «ПетербургГаза».
Как ранее писала «Фонтанка», информация о возгорании по адресу: Речной переулок, 16, в Петро-Славянке поступила накануне в районе шести вечера. К прибытию пожарных огонь успел распространиться по всей площади двухэтажной деревянной постройки. С ним удалось справиться к половине восьмого вечера.
Позже стало известно, что предварительной причиной произошедшего стали несогласованные работы с использованием бурильной установки, в результате которых был повреждён газопровод и произошла утечка. Их проводили частные лица. Без газа временно остались 73 дома.