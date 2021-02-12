После утечки газа в Петро-Славянке, в результате которой сгорел жилой дом, на пепелище нашли обгоревшее тело

После проведения несогласованных работ с использованием бурильной установки в Колпинском районе Петербурга, в результате которых оказался повреждён газопровод, произошла утечка и начался пожар, погиб человек. На пепелище нашли обгоревшее тело.



Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, в сгоревшем частном доме № 16 в Речном переулке обнаружили 36-летнего хозяина дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



В пресс-службе «ПетербургГаза» уточнили, что специалисты приступают к поэтапному переподключению потребителей. Последних попросили обеспечить доступ к оборудованию для его предварительного обследования.

